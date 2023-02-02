Розмитненню в «Дії» бути: скільки це коштуватиме і якими будуть ставки — Finance.ua

Розмитненню в «Дії» бути: скільки це коштуватиме і якими будуть ставки Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Розмитненню в «Дії» бути: скільки це коштуватиме і якими будуть ставки

2 лютого у профільному «податковому» комітеті Верховної Ради законопроєкт про розмитнення в «Дії» рекомендували ухвалити за основу. Проте нові правила пропонують запровадити лише на час воєнного стану. Експерти Інституту досліджень авторинку пояснюють , що відбулося, якими можуть бути нові ставки розмитнення, та коли система може запрацювати практично.

Що розглядали в комітеті

Законопроєкти 7466 та 7468 від 15.06.2022, ініційовані Кабінетом Міністрів України, про розмитнення авто в «Дії».

Попри те, що більшість профільних міністерств, комітетів та служб висловилися проти ухвалення законопроєктів, «податковий» комітет рекомендував ухвалити їх у першому читанні. Правка була лише одна: нові правила діятимуть на час воєнного стану.

Це означає, що документи найближчим часом винесуть на розгляд у залу Парламенту, і у разі, якщо вони наберуть необхідних 226 голосів народних депутатів, відбуватиметься повторне обговорення в комітетах.

У чому суть законопроєктів

Міністерство цифрової трансформації анонсувало можливість розмитнити автомобіль у смартфоні онлайн, без відвідування установ та організацій. Достатньо буде ввести VIN-код автомобіля та завантажити копії документів, а платежі будуть нараховані автоматично, за сталою формулою. На розмір єдиного платежу впливатимуть лише технічні характеристики авто.

Суть проста, пояснює народний депутат, заступник голови профільного «податкового» комітету Ярослав Железняк:

Особа купує авто Авторизується в «Дії» Вводить VIN-код та додаткові дані про авто «Дія» розраховує суму митних платежів Громадянин сплачує митні платежі (блокується сума) Громадянин підписує декларацію у «Дії» Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію «Дія» відправляє дані до АСМО Авто приїжджає на кордон Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто Банк проводить списання грошей Авто заїжджає в Україну

Хто зможе скористатися

Стосуватимуться нові правила як фізичних, так і юридичних осіб, проте виключно легкових автомобілів, як нових, так і вживаних. Для інших категорій транспортних засобів процедура та вартість митного оформлення залишиться такою ж, як зараз. Незмінним залишається й екологічний стандарт — не нижче «Євро-2», тобто від 1996 року випуску.

Якою буде формула нарахування митних платежів

Кабмін пропонує перехідний період довжиною у 5 років, протягом якого вартість розмитнення поступово знижуватиметься для автомобілів віком до 10 років.

Платежі, пропоновані новою системою, складають:

Мито = 0

ПДВ = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базою для нарахування податків є ставка, що розраховується за такою формулою:

Ставка = Коефіцієнт віку * об’єм двигуна в куб. см. * Коефіцієнт типу двигуна * Коефіцієнт ексклюзивності

Коефіцієнт віку зменшуватиметься впродовж 5 років.

У перший рік дії пропонують такі коефіцієнти віку:

0 років — 2,2; 1 рік — 1,9; 2 роки — 1,65; 3 роки — 1,55; 4 роки — 1,45; 5 років — 1,35; 6 років — 1; 7 років — 0,9; 8 років — 0,85; 9 років — 0,8; 10 років — 0,75; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Вже у 2027 році ці показники становитимуть:

0 років — 1,54; 1 рік — 1,33; 2 роки — 1,16; 3 роки — 1,09; 4 роки — 1,02; 5 років — 0,95; 6 років — 0,7; 7 років — 0,63; 8 років — 0,6; 9 років — 0,56; 10 років — 0,53; 11 років — 0,7; 12 років — 0,7; 13 років — 0,7; 14 років — 0,7; 15 років — 0,7; понад 15 років — 0,7.

Коефіцієнт типу двигуна залежить від пального:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гібрид — 0,5

Електро — 0

Коефіцієнт ексклюзивності нараховуватиметься на авто, які підпадають під сплату транспортного податку. Йдеться про автомобілі віком не більше 5 років, середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Вартість автомобілів визначає Мінекономрозвитку, та публікує вичерпний перелік цих моделей щороку до 1 лютого на офіційному сайті.

Окрім таких новацій, для електромобілів додатково передбачене звільнення від митних платежів не лише для легкових, але й сідлових тягачів та вантажівок. А для усіх транспортних засобів пропонують скасувати збір до пенсійного фонду під час першої реєстрації, який сьогодні складає від 3 до 5% від вартості авто.

То скільки треба буде платити за розмитнення «по-новому»

Найвигідніше буде розмитнювати новіші автомобілі, віком до 5 років. Так, для нових автомобілів вартість розмитнення може становити 9% від вартості (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тисяч євро), натомість за старенький Volkswagen Passat доведеться заплатити аж 63% від його вартості.

Проте, якщо порівнювати з чинними ставками розмитнення, за новою формулою податків доведеться платити менше. Приємним бонусом може бути необов’язкова сертифікація та відсутність потреби платити за послуги митного брокера.

Буває, що між першим та другим читанням депутати вносять багато різних правок, і документ, котрий потрапляє на повторне голосування в зал, суттєво відрізняється від первісної версії. Тому якими будуть фінальні ставки розмитнення, поки невідомо.​

Коли закон можуть ухвалити в цілому

Як показує практика, в разі, коли рішення дискусійне — а щодо розмитнення авто завжди ведуть гарячі дискусії — такий процес може зайняти кілька місяців, а то й років, пояснюють в Інституті дослідження авторинку. Наприклад, перші заяви про розмитнення в Дії були озвучені майже два роки тому. Потім було багато обговорень, у червні законопроєкт зареєстрували, і лише зараз дійшли до обговорення в профільному комітеті одного із трьох необхідних законопроєктів.

Зараз все в руках парламенту. За словами Ярослава Железняка, голосування в залі може відбутися уже на початку лютого. Проте навіть якщо закон ухвалять в цілому, кажуть в Інституті досліджень авторинку, Мінцифрі буде необхідний певний час для реалізації технічної частини роботи сервісу. Тож реальний строк початку дії нового механізму за найоптимістичнішим прогнозом — не раніше літа цього року, кажуть експерти.

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