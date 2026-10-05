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У «Дії» стартувало тестування двох нових послуг для батьків

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Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже завершило альфа-тестування
Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже завершило альфа-тестування
У застосунку «Дія» розпочинається пілотне бета-тестування двох послуг для батьків — допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та допомоги по догляду за дитиною до одного року. До тестування долучилися близько 400 жінок, які попередньо зареєструвалися для участі. Після успішного завершення тестування послуги стануть доступними для всіх користувачів «Дії».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже завершило альфа-тестування. Технічні команди перевірили весь процес від заповнення та подання заяви до формування рішення.

Як працюватиме оформлення допомоги

«Дія» та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) автоматично збиратимуть необхідні відомості, а перевірки проводитимуться через відповідні державні реєстри.
За результатами перевірок ЄІССС автоматично сформує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову в її призначенні.
Працівнику Пенсійного фонду України залишиться перевірити та погодити рішення. Відповідно до постанови, ПФУ має розглянути заяву протягом трьох робочих днів.

У Дії тестуватимуть «єЯсла»

Незабаром також розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків — «єЯсла».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що період, коли людина не працювала через догляд за дитиною, не обов’язково означає втрату років страхового стажу. У певних випадках цей час можна зарахувати до стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Тому навіть кілька років догляду за дитиною можуть мати значення для тих, кому не вистачає необхідного стажу.
Також ми писали, що програма «єЯсла» передбачає фінансову підтримку батьків після їхнього виходу на роботу, коли дитині виповнився один рік. У 2026 році базовий розмір допомоги становить 8 тисяч грн на місяць. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена підвищена виплата — 12 тисяч грн щомісяця.
За матеріалами:
Finance.ua
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