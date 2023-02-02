Рейтинг найпривабливіших автомобілів у світі: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Рейтинг найпривабливіших автомобілів у світі: ТОП-10 моделей Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Рейтинг найпривабливіших автомобілів у світі: ТОП-10 моделей

Британське видання AutoTrader назвало автомобіль із найпривабливішим дизайном. За допомогою нового програмного забезпечення для відстеження погляду експерти оцінили 40 автомобілів, які найбільше продаються у світі.

Як складали рейтинг? Система фіксувала моделі, які привертали увагу швидше за інших й утримували найдовше. Також враховувався час, необхідний учасникам, щоб сфокусуватися на певному автомобілі, та час, протягом якого вони не відводили від нього погляд, перш ніж перейти на інший об’єкт. Зіставивши ці дані, експерти й визначили найпривабливіші моделі.

Десятка найпривабливіших авто

У категорії повсякденних автівок (Best Looking Everyday Cars) перше місце дісталося BMW 3 серії. Також ТОП-10 увійшли:

Volvo XC40,

Volkswagen Golf,

Hyundai Tucson,

Mercedes-Benz A-Class,

Toyota Yaris,

Land Rover Defender,

Audi A3,

MINI Cooper,

Nissan Qashqai.

А ось до ТОП найбільш привабливих автомобілів лакшері класу (Best Looking Luxury Cars) очолив Porsche 911. За ним у списку розташовані:

Lexus LC500,

Ferrari F40,

Lamborghini Urus,

Bugatti Veyron,

Mercedes-Benz AMG GT,

Audi R8,

Lotus Emira,

McLaren 720S,

BMW i8.

Серед електромобілів (Best Looking Electric Cars) найчастіше привертає увагу Porsche Taycan. Також до десятки найкрасивіших електрокарів увійшли:

Tesla Model 3,

MG4 EV,

Kia EV6,

MINI Electric,

Audi e-tron,

Polestar 2,

Vauxhall Mokka Electric,

Volkswagen ID.3,

Renault Zoe.

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Autogeek За матеріалами:

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