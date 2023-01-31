Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей — Finance.ua

Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей

Аналітики порталу Auto.Ria провели підсумковий огляд ринку нових електромобілів у 2022 році. Як зазначають експерти, електрокари стали не просто «перспективним напрямком», а й показником винахідливості та навіть впертості представників української автомобільної спільноти. Адже вперше під час війни попит на «електрички» спалахнув у травні: тоді причиною стали істотні проблеми з пальним.

Найвищого результату за підсумками року продаж електрокарів сягнув у грудні, коли відключення електроенергії стали звичними для усіх нас. Однак навіть за таких обставин власниками нових електричних легковиків останнього місяця року були 324 автомобілісти, а загальна кількість нових «електричок», придбаних торік, сягнула 2254 машин — і це на тисячу більше, ніж купили протягом передвоєнного 2021-го.

Варто відзначити, що на «вторинці» попит на електромобілі теж виріс у порівнянні з попереднім роком і перевищив 11 тисяч угод (проти 7,2 тис. торік), тож загалом протягом доленосного 2022 року парк персонального електротранспорту в Україні збільшився на 13 з гаком тисяч машин, а в цілому кількість «електричок» на українських дорогах склала більше 45 тисяч.

Ось лідери сегменту вживаних електромобілів, тож зараз ми дізнаємось які моделі мали найбільший попит у салонах дилерів — новими.

Найпопулярніші електромобілі із салонів в Україні

Volkswagen ID.4 — 562 нові авто;

Honda M-NV — 240;

Hyundai Ioniq 5 — 131;

Nissan Leaf — 108;

BMW iX3 — 92;

Mercedes-Benz EQC — 81;

BMW iX — 79;

Volvo XC40 Recharge — 76;

Hyundai Kona Electric — 54;

Mercedes-Benz EQA — 53;

Volkswagen ID.6 — 51;

Mercedes-Benz EQS — 48;

Porsche Taycan — 47;

Audi e-tron — 41;

Audi e-tron GT — 39.

Потрапити у халепу в дорозі може кожен. Аби ви не турбувалися, що не вистачить бензину або заряду авто в дорозі, Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.