Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей — Finance.ua
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Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей

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Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей
Які електрокари обирають українці: ТОП-15 найпопулярніших моделей
Аналітики порталу Auto.Ria провели підсумковий огляд ринку нових електромобілів у 2022 році. Як зазначають експерти, електрокари стали не просто «перспективним напрямком», а й показником винахідливості та навіть впертості представників української автомобільної спільноти. Адже вперше під час війни попит на «електрички» спалахнув у травні: тоді причиною стали істотні проблеми з пальним.
Найвищого результату за підсумками року продаж електрокарів сягнув у грудні, коли відключення електроенергії стали звичними для усіх нас. Однак навіть за таких обставин власниками нових електричних легковиків останнього місяця року були 324 автомобілісти, а загальна кількість нових «електричок», придбаних торік, сягнула 2254 машин — і це на тисячу більше, ніж купили протягом передвоєнного 2021-го.
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Варто відзначити, що на «вторинці» попит на електромобілі теж виріс у порівнянні з попереднім роком і перевищив 11 тисяч угод (проти 7,2 тис. торік), тож загалом протягом доленосного 2022 року парк персонального електротранспорту в Україні збільшився на 13 з гаком тисяч машин, а в цілому кількість «електричок» на українських дорогах склала більше 45 тисяч.
Ось лідери сегменту вживаних електромобілів, тож зараз ми дізнаємось які моделі мали найбільший попит у салонах дилерів — новими.

Найпопулярніші електромобілі із салонів в Україні

  • Volkswagen ID.4 — 562 нові авто;
  • Honda M-NV — 240;
  • Hyundai Ioniq 5 — 131;
  • Nissan Leaf — 108;
  • BMW iX3 — 92;
  • Mercedes-Benz EQC — 81;
  • BMW iX — 79;
  • Volvo XC40 Recharge — 76;
  • Hyundai Kona Electric — 54;
  • Mercedes-Benz EQA — 53;
  • Volkswagen ID.6 — 51;
  • Mercedes-Benz EQS — 48;
  • Porsche Taycan — 47;
  • Audi e-tron — 41;
  • Audi e-tron GT — 39.
Потрапити у халепу в дорозі може кожен. Аби ви не турбувалися, що не вистачить бензину або заряду авто в дорозі, Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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