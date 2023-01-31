Українці минулого року продавали авто на $22 мільярди: найпопулярніші бренди — Finance.ua

Українці минулого року продавали авто на $22 мільярди: найпопулярніші бренди Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Українці минулого року продавали авто на $22 мільярди: найпопулярніші бренди

Абсолютну більшість автомобілів на ринку сьогодні продають в інтернеті. Експерти Інституту досліджень авторинку дослідили активність продавців, визначили фінансовий об’єм авторинку у минулому 2022 році, а також описали ситуацію в регіонах та склали рейтинг брендів за сумарною вартістю авто в продажі.

Динаміка онлайн авторинку

Протягом 2022 року українці опублікували в інтернеті понад 2,6 мільйона оголошень продажу вживаних легковиків. Сумарно ці машини вартували $22,19 мільярда — і саме це показник можна вважати фінансовим об’ємом вторинного автомобільного ринку в Україні минулого року.

Найбільшою як кількість, так і сумарна вартість легковиків в оголошеннях зафіксована у травні: тоді український авторинок знаходився на піку активності внаслідок дії так званого «нульового» розмитнення. За цей місяць продавці опублікували понад 277 тисяч оголошень, а коштували ці автомобілі $2,5 мільярда.

Після повернення податків на імпорт активність продажів авто в інтернеті дещо знизилася. Найгіршим місяцем в цьому плані, якщо не враховувати стресовий березень, виявився листопад: тоді опублікували лише 192,4 тисячі оголошень продажу, сумарною вартістю $1,5.

Загалом динаміка онлайн авторинку за кількістю оголошень синхронно повторює фінансові показники: чим більша кількість оголошень — тим більшою є сумарна вартість авто в оголошеннях.

В яких регіонах найбільше продавали авто онлайн

Найбільше оголошень у 2022 році розмістили у Київській області та Києві (438,9 тис.). Таким чином, автомобільний ринок столиці та Київщини навіть у часи війни склав $5,3 мільярда — саме стільки сумарно коштували ці легковики.

На другому місці розмістилася Львівська область: 238,1 тис. оголошень та сумарна вартість $2,1 мільярда. Третю позицію зайняла Дніпропетровська область (203 тисячі оголошень та сумарна вартість 1,7 мільярда).

Четверте місце посіла Одещина: там українці протягом 2022 року в інтернеті розмістили 175,6 тисячі оголошень продажу легковиків з пробігом, які сумарно коштували $1,7 мільярда.

Замикає першу п’ятірку Івано-Франківська область зі 128 тисячами оголошень та сумарною вартістю цих авто в $1 мільярд.

Найменше пропозицій продажу зафіксували у Луганській (18,5 тис. сумарною вартістю $144,8 мільйона), Херсонській (18,5 тис. сумарною вартістю $123,2 мільйона), Кіровоградській (46,4 тис., $303,7 мільйона), Донецькій (48,5 тис., $295,2 мільйона) та Миколаївській (49,1 тис., $288,3 мільйона) областях. Тобто, найменшою активність ситуація виявилася в регіонах, що постраждали від війни або на території яких ідуть активні бойові дії.

Авто яких брендів найдорожчі, а яких — найбільше

У 2022 році найбільша сумарна вартість виявилася в бренду Volkswagen: $2,6 мільярда. На другому місці розмістилося BMW, а на третьому — Mercedes-Benz. До п’ятірки увійшли також Toyota та Audi.

Десятка авто за найвищою сумарною вартістю в оголошеннях про продаж:

Volkswagen — $2,6 млрд; BMW — $1,8 млрд; Mercedes-Benz — $1,8 млрд; Toyota — $1,5 млрд; Audi — $1,4 млрд; Ford — $1,1 млрд; Renault — $1 млрд; Skoda — $1 млрд; Nissan — $0,9 млрд; Hyundai — $0,9 млрд.

Читайте також Які двигуни авто обирали українці у 2022 році

Унаслідок найбільшої кількості оголошень Volkswagen обійшов дорожчі преміум бренди за сумарною вартістю авто у продажі. Проте уже другий бренд за кількістю оголошень, які розміщували в інтернеті минулого року — російсько-радянський ВАЗ — у рейтинг автомобілів з найбільшою сумарною вартістю не увійшов. Хоч українці й розмістили майже 270 тисяч оголошень протягом року, через їх низьку вартість (в середньому $1300) їх сукупна вартість склала лише $495 мільйонів.

Десятка авто за найвищою кількістю оголошень про продаж:

Volkswagen — 295,5 тис.; ВАЗ — 269,1 тис.; Renault — 151,4 тис.; Opel — 143 тис.; Ford — 138,7 тис.; Skoda — 126 тис.; Mercedes-Benz — 125,2 тис.; BMW — 124,6 тис.; Audi — 106,3 тис.; Toyota — 96,6 тис.

ТОП-10 найдорожчих брендів за середньою вартістю

Найдорожчим брендом у 2022 році виявився Rolls-Royce. Друге місце зайняла Lamborghini, а третє — Aston Martin.

До топ-10 найдорожчих марок в Україні, які продавали в інтернеті у 2022 році, увійшли:

Rolls-Royce — середня ціна $410 000; Lamborghini — в середньому коштували $351 450; Aston Martin — $193 545; McLaren — $160 000; Rivian — $159 999; Hongqi — $117 900; Morgan — $114 465; Ferrari — $99 800; Maybach — $93 000; Lotus — $70 000.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.