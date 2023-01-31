Українці минулого року продавали авто на $22 мільярди: найпопулярніші бренди — Finance.ua

Українці минулого року продавали авто на $22 мільярди: найпопулярніші бренди
Абсолютну більшість автомобілів на ринку сьогодні продають в інтернеті. Експерти Інституту досліджень авторинку дослідили активність продавців, визначили фінансовий об’єм авторинку у минулому 2022 році, а також описали ситуацію в регіонах та склали рейтинг брендів за сумарною вартістю авто в продажі.
Динаміка онлайн авторинку
Протягом 2022 року українці опублікували в інтернеті понад 2,6 мільйона оголошень продажу вживаних легковиків. Сумарно ці машини вартували $22,19 мільярда — і саме це показник можна вважати фінансовим об’ємом вторинного автомобільного ринку в Україні минулого року.
Найбільшою як кількість, так і сумарна вартість легковиків в оголошеннях зафіксована у травні: тоді український авторинок знаходився на піку активності внаслідок дії так званого «нульового» розмитнення. За цей місяць продавці опублікували понад 277 тисяч оголошень, а коштували ці автомобілі $2,5 мільярда.
Після повернення податків на імпорт активність продажів авто в інтернеті дещо знизилася. Найгіршим місяцем в цьому плані, якщо не враховувати стресовий березень, виявився листопад: тоді опублікували лише 192,4 тисячі оголошень продажу, сумарною вартістю $1,5.
Загалом динаміка онлайн авторинку за кількістю оголошень синхронно повторює фінансові показники: чим більша кількість оголошень — тим більшою є сумарна вартість авто в оголошеннях.
В яких регіонах найбільше продавали авто онлайн
Найбільше оголошень у 2022 році розмістили у Київській області та Києві (438,9 тис.). Таким чином, автомобільний ринок столиці та Київщини навіть у часи війни склав $5,3 мільярда — саме стільки сумарно коштували ці легковики.
На другому місці розмістилася Львівська область: 238,1 тис. оголошень та сумарна вартість $2,1 мільярда. Третю позицію зайняла Дніпропетровська область (203 тисячі оголошень та сумарна вартість 1,7 мільярда).
Четверте місце посіла Одещина: там українці протягом 2022 року в інтернеті розмістили 175,6 тисячі оголошень продажу легковиків з пробігом, які сумарно коштували $1,7 мільярда.
Замикає першу п’ятірку Івано-Франківська область зі 128 тисячами оголошень та сумарною вартістю цих авто в $1 мільярд.
Найменше пропозицій продажу зафіксували у Луганській (18,5 тис. сумарною вартістю $144,8 мільйона), Херсонській (18,5 тис. сумарною вартістю $123,2 мільйона), Кіровоградській (46,4 тис., $303,7 мільйона), Донецькій (48,5 тис., $295,2 мільйона) та Миколаївській (49,1 тис., $288,3 мільйона) областях. Тобто, найменшою активність ситуація виявилася в регіонах, що постраждали від війни або на території яких ідуть активні бойові дії.
Авто яких брендів найдорожчі, а яких — найбільше
У 2022 році найбільша сумарна вартість виявилася в бренду Volkswagen: $2,6 мільярда. На другому місці розмістилося BMW, а на третьому — Mercedes-Benz. До п’ятірки увійшли також Toyota та Audi.
Десятка авто за найвищою сумарною вартістю в оголошеннях про продаж:
- Volkswagen — $2,6 млрд;
- BMW — $1,8 млрд;
- Mercedes-Benz — $1,8 млрд;
- Toyota — $1,5 млрд;
- Audi — $1,4 млрд;
- Ford — $1,1 млрд;
- Renault — $1 млрд;
- Skoda — $1 млрд;
- Nissan — $0,9 млрд;
- Hyundai — $0,9 млрд.
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Унаслідок найбільшої кількості оголошень Volkswagen обійшов дорожчі преміум бренди за сумарною вартістю авто у продажі. Проте уже другий бренд за кількістю оголошень, які розміщували в інтернеті минулого року — російсько-радянський ВАЗ — у рейтинг автомобілів з найбільшою сумарною вартістю не увійшов. Хоч українці й розмістили майже 270 тисяч оголошень протягом року, через їх низьку вартість (в середньому $1300) їх сукупна вартість склала лише $495 мільйонів.
Десятка авто за найвищою кількістю оголошень про продаж:
- Volkswagen — 295,5 тис.;
- ВАЗ — 269,1 тис.;
- Renault — 151,4 тис.;
- Opel — 143 тис.;
- Ford — 138,7 тис.;
- Skoda — 126 тис.;
- Mercedes-Benz — 125,2 тис.;
- BMW — 124,6 тис.;
- Audi — 106,3 тис.;
- Toyota — 96,6 тис.
ТОП-10 найдорожчих брендів за середньою вартістю
Найдорожчим брендом у 2022 році виявився Rolls-Royce. Друге місце зайняла Lamborghini, а третє — Aston Martin.
До топ-10 найдорожчих марок в Україні, які продавали в інтернеті у 2022 році, увійшли:
- Rolls-Royce — середня ціна $410 000;
- Lamborghini — в середньому коштували $351 450;
- Aston Martin — $193 545;
- McLaren — $160 000;
- Rivian — $159 999;
- Hongqi — $117 900;
- Morgan — $114 465;
- Ferrari — $99 800;
- Maybach — $93 000;
- Lotus — $70 000.
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