Які двигуни авто обирали українці у 2022 році — Finance.ua

Які двигуни авто обирали українці у 2022 році Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Які двигуни авто обирали українці у 2022 році

Минулого року на автомобілі з бензиновими двигунами припало 57% ринку нових легковиків. Роком раніше саме такі авто вибирали 63% покупців.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Частка гібридів та електромобілів на українському ринку нових легковиків зростає на тлі зменшення популярності авто, що працюють виключно на вуглеводневому паливі», — сказано в повідомленні.

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За рік на 1% зменшилась частка «дизелів» — 23% проти 24%. Автомобілі з ГБО також втратили 1 в.п. — тільки 1% покупців у минулому році придбали авто на газу. Водночас частка гібридів зросла з 10% у 2021 р. до 13% у 2022 році. Електромобіль обрали 6% покупців нових авто (у 2021 році — 1%).

Найпопулярніші моделі авто:

найпопулярнішим бензиновим авто у 2022 році було Toyota RAV-4;

серед дизельних легковиків першість у Renault Duster;

лідер в сегменті гібридів — Toyota RAV4 Hybrid;

на ринку нових електромобілів найбільш затребуваним виявився Volkswagen ID.4;

в реєстраціях нових авто на газу першість у Renault Duster.

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