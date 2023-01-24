Які двигуни авто обирали українці у 2022 році — Finance.ua
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Які двигуни авто обирали українці у 2022 році

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Які двигуни авто обирали українці у 2022 році
Які двигуни авто обирали українці у 2022 році
Минулого року на автомобілі з бензиновими двигунами припало 57% ринку нових легковиків. Роком раніше саме такі авто вибирали 63% покупців.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Частка гібридів та електромобілів на українському ринку нових легковиків зростає на тлі зменшення популярності авто, що працюють виключно на вуглеводневому паливі», — сказано в повідомленні.

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За рік на 1% зменшилась частка «дизелів» — 23% проти 24%. Автомобілі з ГБО також втратили 1 в.п. — тільки 1% покупців у минулому році придбали авто на газу. Водночас частка гібридів зросла з 10% у 2021 р. до 13% у 2022 році. Електромобіль обрали 6% покупців нових авто (у 2021 році — 1%).
Найпопулярніші моделі авто:
  • найпопулярнішим бензиновим авто у 2022 році було Toyota RAV-4;
  • серед дизельних легковиків першість у Renault Duster;
  • лідер в сегменті гібридів — Toyota RAV4 Hybrid;
  • на ринку нових електромобілів найбільш затребуваним виявився Volkswagen ID.4;
  • в реєстраціях нових авто на газу першість у Renault Duster.
Відмітимо, що водієві важливо мати страхування авто на випадок пошкодження або викрадення. Оформлення каско добровільне і не входить в список обов’язкових страховок в Україні. Але це страхування, що передбачає покриття витрат, пов’язаних з різними ризиками. А каско на Finance.ua — це коли залишаєш 1 заявку і отримуєш 5 вигідних пропозицій:

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За матеріалами:
Finance.ua
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