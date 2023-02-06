Щонайменше п’ять країн планують створити власні застосунки на основі "Дії" — Finance.ua
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Щонайменше п’ять країн планують створити власні застосунки на основі "Дії"

Фінтех і Картки
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Щонайменше п’ять країн планують використати застосунок «Дія» як основу для створення власних цифрових додатків.
Про це розповів віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода.
За словами Федорова, країн, з якими Мінцифра веде комунікацію щодо впровадження «Дії», більше. І це не тільки європейські країни, а також країни Азії та Африки.
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«По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу», — пояснив міністр.
Він додав, що це також можливістю отримати у бюджет «немаленькі гроші» для України.
«У нас — кілька таких продуктів, які входять у комплекс впровадження „Дії“. І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження „Дії“ за короткий період часу», — розповів міністр.
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Така ціна пояснюється тим, що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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