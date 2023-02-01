Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії» — Finance.ua

Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії» Сьогодні 17:46 — Особисті фінанси

Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії»

Протягом кількох днів інформація про штрафи з автофіксації не надходитиме в застосунок «Дія».

Про це попередили у пресслужбі «Дії».

Що сталося? Водії не отримуватимуть сповіщення про штрафи, які «впіймала» система автофіксації порушення ПДР, тому що Національна поліція доопрацьовує їхню систему.

Читайте також У ВР пропонують ввести штрафи за їзду на «неперевзутих» автомобілях

Як зазначається, оплата штрафів з автофіксації з 1 лютого переходить на нові реквізити, які залежать від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.

Доки триває процес переходу, зафіксовані штрафи не відображатимуться в застосунку.

Щойно поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в «Дії», як і раніше, — зокрема ті, які українцям надійдуть у період, поки сервіс є недоступним. За оцінками фахівців із МВС, на відновлення роботи знадобиться кілька днів, попередили у «Дії».

Плануєте вирушити у дорогу на автомобілі, але хвилюєтесь, що щось може піти не так? Довіртеся Finance.ua Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 завдяки технічній підтримці Assistance — без вихідних та протягом усього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.