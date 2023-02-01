Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії» — Finance.ua
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Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії»

Особисті фінанси
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Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії»
Водіям тимчасово не надходитиме інформація про штрафи в «Дії»
Протягом кількох днів інформація про штрафи з автофіксації не надходитиме в застосунок «Дія».
Про це попередили у пресслужбі «Дії».
Що сталося? Водії не отримуватимуть сповіщення про штрафи, які «впіймала» система автофіксації порушення ПДР, тому що Національна поліція доопрацьовує їхню систему.
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Як зазначається, оплата штрафів з автофіксації з 1 лютого переходить на нові реквізити, які залежать від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.
Доки триває процес переходу, зафіксовані штрафи не відображатимуться в застосунку.
Щойно поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в «Дії», як і раніше, — зокрема ті, які українцям надійдуть у період, поки сервіс є недоступним. За оцінками фахівців із МВС, на відновлення роботи знадобиться кілька днів, попередили у «Дії».
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За матеріалами:
Finance.ua
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