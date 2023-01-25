У ВР пропонують ввести штрафи за їзду на «неперевзутих» автомобілях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ВР пропонують ввести штрафи за їзду на «неперевзутих» автомобілях

Технології&Авто
79
У Верховній Раді України пропонують встановити додаткові обмеження на допуск транспортних засобів до участі в дорожньому русі.
Про це йдеться в законопроекті групи депутатів, що зареєстровано в парламенті. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів (№ 8369).

Що пропонують

Встановити, що з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані всесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.
Також з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

Штрафи

Крім того законопроектом пропонується встановити, що керування водієм транспортним засобом, не обладнаним зимовими та/або всесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua

  • минулого року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав до уряду проєкт постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху;
  • запропоновані зміни стосуватимуться порядку використання фар, а також шин за сезонами. У проєкті постанови визначено терміни «шина літня», «шина зимова», «шина усесезонна».
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситацію на дорозі, ми модемо вам допомогти — пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі🚙

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.