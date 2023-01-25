У ВР пропонують ввести штрафи за їзду на «неперевзутих» автомобілях — Finance.ua

У ВР пропонують ввести штрафи за їзду на «неперевзутих» автомобілях Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

У Верховній Раді України пропонують встановити додаткові обмеження на допуск транспортних засобів до участі в дорожньому русі.

Про це йдеться в законопроекті групи депутатів, що зареєстровано в парламенті. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності транспортних засобів (№ 8369).

Що пропонують

Встановити, що з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані всесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

Також з 1 листопада по 31 березня не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані зимовими шинами на всіх колесах транспортного засобу.

Штрафи

Крім того законопроектом пропонується встановити, що керування водієм транспортним засобом, не обладнаним зимовими та/або всесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Довідка Finance.ua

минулого року міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подав до уряду проєкт постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху;

запропоновані зміни стосуватимуться порядку використання фар, а також шин за сезонами. У проєкті постанови визначено терміни «шина літня», «шина зимова», «шина усесезонна».

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