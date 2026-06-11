Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,45 мільярда Сьогодні 05:12 — Казна та Політика

Мінфін розмістив ОВДП на ₴8,45 мільярда

Міністерство фінансів України 9 червня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,45 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці

«До держбюджету залучено 8,45 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)», — ідеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 1,38 млрд грн.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,83% річних залучили до бюджету 2,04 млрд грн.

Від розміщення облігацій у гривні строком 3,8 року з дохідністю 12,90% річних до бюджету надійшло 5,04 млрд грн.

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