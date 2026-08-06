Укрпошта пояснила вимоги щодо ІПН і номера картки у платіжних документах Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Для всіх післяплат за посилки потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми

Укрпошта прокоментувала роз’яснення Національного банку щодо збору персональних даних під час оформлення платіжних документів.

Чи запровадив НБУ нові вимоги щодо персональних даних

В Укрпошті наголосили, що не заявляли про появу нових загальних правил із 1 серпня. Компанія лише повідомила дату, з якої мала запровадити зміни відповідно до припису НБУ, винесеного за результатами планової перевірки.

У попередній комунікації компанія зазначала, що відповідно до плану, розробленого на вимогу НБУ, зміни щодо зазначення РНОКПП застосовуються з 1 серпня.

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За інформацією Укрпошти, під час перевірки регулятор визнав відсутність РНОКПП (ІПН) у документах за комунальними платежами, зокрема на користь Нафтогазу, Харківенергозбуту, Чернівецької обласної енергопостачальної компанії та інших підприємств, порушенням статті 40 Закону України «Про платіжні послуги». Компанія зазначає, що її заперечення були відхилені, тому вона була зобов’язана привести свої процеси у відповідність до вимог НБУ.

Чи встановлено для Укрпошти окремі вимоги

Компанія заперечує, що заявляла про встановлення спеціальних вимог лише для себе.

В Укрпошті нагадали, що раніше зазначали: вимоги НБУ поширюються на банки, поштових операторів та інших надавачів платіжних послуг.

Тому зміни з 1 серпня були не власною ініціативою Укрпошти, а виконанням заходів за результатами перевірки НБУ.

Чи вимагає НБУ друкувати паперові квитанції

В Укрпошті заявили, що не стверджували, ніби НБУ зобов’язує видавати виключно паперові квитанції.

Компанія пояснила, що значна частина її клієнтів — люди старшого віку, мешканці сільської місцевості та прифронтових територій, які не завжди мають доступ до смартфонів або електронних сервісів. Для них паперова квитанція часто залишається основним підтвердженням здійсненого платежу.

За даними Укрпошти, через її мережу проходить понад 18% усіх комунальних платежів в Україні. Саме тому компанія виступає за мінімізацію обсягу персональних даних у паперових документах.

Які персональні дані потрібні під час оплати комунальних послуг

У компанії зазначили, що НБУ правильно розмежовує платіжну інструкцію та документ, який підтверджує виконання платіжної операції.

Укрпошта підтримує позицію, що у квитанціях про оплату житлово-комунальних послуг не слід зазначати РНОКПП (ІПН) платника.

За словами компанії, саме таку позицію вона виклала у своїх поясненнях, поданих НБУ під час планової перевірки, однак регулятор ці аргументи не підтримав.

Чи потрібно друкувати повний номер платіжної картки

Укрпошта повідомила, що її позиція ґрунтується на вимогах нормативно-правових актів НБУ, які регулюють різні види платіжних операцій. Компанія посилається, зокрема, на пункт 124 постанови НБУ № 103, відповідно до якого квитанції за операціями з внесення готівки повинні містити номер рахунку, унікальний (повний) номер платіжного інструменту або номер електронного гаманця отримувача.

Також Укрпошта наводить положення пункту 160 постанови НБУ № 164, згідно з яким квитанція має містити унікальний номер платіжного інструменту держателя. При цьому під час оплати товарів або послуг цей номер може зазначатися у форматі, дозволеному правилами безпеки емітента чи платіжної системи.

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На думку компанії, ці норми означають, що якщо правила платіжної системи дозволяють використання повного номера платіжного інструменту, то саме він має зазначатися в інформації, що супроводжує переказ. Водночас платіжні системи керуються вимогами стандарту PCI DSS.

Укрпошта також посилається на офіційні роз’яснення НБУ, у яких зазначено, що стандарт PCI DSS не замінює вимоги національного законодавства, а повні номери платіжних карток дають змогу перевірити правильність реквізитів платіжної інструкції. Крім того, у роз’ясненнях регулятора вказано, що передавання повного номера платіжної картки відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2015/847.

У компанії зазначили, що якщо позиція НБУ з цього питання змінилася, Укрпошта готова оперативно привести свої процеси у відповідність до актуальних роз’яснень регулятора за умови їх узгодженості з чинними нормативно-правовими актами.

Що змінюється для клієнтів

В Укрпошті повідомили, що якщо після наданих пояснень НБУ підтвердить відсутність вимоги зазначати РНОКПП (ІПН) під час звичайної оплати житлово-комунальних послуг, а також дозволить відображати номер банківської картки в маскованому вигляді, компанія оперативно адаптує свої технічні процеси відповідно до офіційної позиції регулятора.

У компанії наголосили, що таке спрощення стосуватиметься лише оплати житлово-комунальних послуг. Для післяплати, переказів, поповнення банківських карток , мобільних рахунків та інших платіжних операцій продовжать діяти вимоги законодавства щодо ідентифікації платника та обов’язкових реквізитів платіжних документів.

для всіх післяплат за посилки потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми, однак під час операцій до 5 тисяч гривень «Укрпошта» записуватиме його зі слів клієнта без документального підтвердження. Якщо сума операції перевищує 5 тисяч гривень, клієнт повинен буде надати документ, що підтверджує РНОКПП. Як уточнив гендиректор компанії Ігор Смілянський,

За словами Смілянського, такі вимоги стосуються всіх поштових операторів, а не лише «Укрпошти». Водночас він припустив, що під час перевірок Національний банк може вимагати від операторів додатково переконуватися в достовірності номера, який клієнт назвав без документального підтвердження.

Укрпошта також нагадала, що звернулася до НБУ, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією оптимізувати цей процес і залишати на паперових документах лише мінімально необхідний обсяг персональних даних.

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Компанія заявила про готовність до подальшого діалогу з регулятором та органами державної влади для напрацювання механізму, який забезпечить захист персональних даних громадян.

Крім того, Укрпошта висловила сподівання, що НБУ перегляне результати планової перевірки в частині вимоги зазначати РНОКПП (ІПН) платника або отримувача у платіжних інструкціях і квитанціях, зокрема під час оплати житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 серпня на паперових квитанціях Укрпошти під час оплати комунальних послуг, отримання відправлень із післяплатою та проведення інших платіжних операцій друкуватимуть додаткові персональні дані — реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Зі свого боку Національний банк заявив , що не вимагає зазначення податкового номера і повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг.

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