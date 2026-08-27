Hyundai выпустит более 100 новых автомобилей до 2030 года Сегодня 23:32 — Фондовый рынок

О масштабных планах Hyundai объявили во время Дня инвесторов генерального директора 2026 года.

По словам руководителей компании, в ближайшие восемь месяцев состоится семь новых запусков, а в целом до 2030 года производитель представит более 100 новых или обновленных продуктов. План охватывает сразу несколько регионов:

58 запусков в Северной Америке;

49 в Южной Корее;

41 в Европе;

26 в Индии;

22 в Китае.

В перечень уже анонсированных моделей входят новые поколения или обновления Elantra, Tucson и электрического IONIQ 3. Компания также готовит новые кроссоверы.

Одной из самых важных новинок станет Santa Fe EREV. Модель планируется представить в первой половине 2027 года. Ожидается, что общий запас хода автомобиля превысит 966 км. Производство организуют на предприятии Hyundai Motor Manufacturing Alabama в США.

Концепция EREV предусматривает, что автомобиль значительную часть времени движется благодаря электрической силовой установке, в то время как двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии. Таким образом, Hyundai рассчитывает соединить характерную для электромобилей плавность движения с меньшими опасениями относительно запаса хода и доступности зарядной инфраструктуры.

Европа получит пять новых электрифицированных моделей

Отдельно Hyundai подтвердила расширение электрической линейки в Европе. К 2030 году европейский модельный ряд пополнят пять совершенно новых электрифицированных продуктов, среди которых кроссоверы и легкие коммерческие автомобили.

В частности, компания готовит два электрических автомобиля B-сегмента, большой электрический кроссовер D-сегмента и два электрических фургона. Hyundai рассчитывает существенно увеличить продажи электромобилей в Европе — со 116 000 автомобилей в 2025 году до более 420 000 единиц в год в 2030-м.

Телеканал 24 По материалам:

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