Почему большинство людей не хотят покупать складной iPhone 28.08.2026, 00:23 — Фондовый рынок

Apple может столкнуться с неожиданной проблемой после выхода своего первого складного iPhone.

Новое исследование показало, что большинство пользователей не заинтересованы в таком смартфоне. Главной причиной называют высокую цену, которая, по предварительным оценкам, может превысить 2000 долларов.

Складные смартфоны пока остаются достаточно нишевыми устройствами. Они привлекают большим внутренним экраном и возможностью использовать смартфон как небольшой планшет, но в то же время стоят значительно дороже обычных флагманов. Для многих покупателей такая разница в цене не оправдывает дополнительных возможностей.

Ситуация может быть еще более сложной для Apple, ведь компания традиционно продает свои устройства по премиальным ценам. Ожидается, что складной iPhone получит большой внутренний дисплей, прочный шарнир и специально адаптированную версию iOS. В то же время, некоторые функции могут быть ограничены по сравнению с обычными моделями.

Несмотря на результаты исследования, полностью списывать новинку со счетов не стоит. У Apple — огромная аудитория, а выход компании на рынок складных смартфонов может сделать этот формат гораздо более популярным. Часть пользователей может быть готова заплатить больше ради нового дизайна и статуса первого складного iPhone.

Поэтому главным вопросом станет не то, сможет Apple создать складной смартфон, а сколько людей захотят купить его по такой цене. Если устройство действительно будет стоить более 2000 долларов, оно, вероятнее всего, останется премиальной моделью для ограниченного круга покупателей.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.