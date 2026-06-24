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Nvidia готовит гуманоидов к работе рядом с людьми на фабриках и складах

Технологии&Авто
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Nvidia открыла специальную лабораторию для тестирования роботов
Nvidia открыла специальную лабораторию для тестирования роботов
Nvidia активно разрабатывает специализированное программное обеспечение и микросхемы, чтобы сделать гуманоидных роботов более безопасными и эффективными для работы бок о бок с людьми.
Об этом пишет Вloomberg.

Halos

Компания Nvidia показала Halos — набор программного обеспечения и оборудования для роботов, которым придется работать рядом с людьми и быстро реагировать на происходящее вокруг.
Пока системы безопасности заставляют роботов просто останавливаться или замедляться, если рядом появляется человек. Раньше безопасность сводилась к тому, чтобы поместить робота в клетку или остановить его при обнаружении помехи. Это делает их медленными и мешает настоящему сотрудничеству, например, когда нужно просто передать предмет или помочь коллеге поднять что-то тяжелое.
Компания предлагает новое оборудование и программное обеспечение под названием Halos, созданное на основе систем для беспилотных автомобилей. Оно будет работать как операционная система, позволяющая роботам:
  • получать намного лучше осведомленность об окружающей среде и принимать решения за доли секунды;
  • безопасно взаимодействовать и физически контактировать с людьми;
  • подключаться к внешним датчикам и камерам (например, камерам видеонаблюдения на складе), чтобы заранее «видеть», что происходит за углом, и корректировать свою скорость во избежание столкновений.

Почему это интересно

В отличие от автомобилей на автопилоте, которым нужно просто избегать столкновений, гуманоидный робот должен четко понимать, к чему можно прикасаться, и с какой силой. Разработчики не могут сделать робота абсолютно слабым ради безопасности, иначе он не сможет выполнять никакой полезной работы. Чтобы помочь другим компаниям создавать безопасные машины, Nvidia открыла специальную лабораторию для тестирования роботов перед получением официальных сертификатов.
Эта технология открывает путь к огромному рынку, который к 2035 году может принести $200 млрд. Эволюция роботов будет происходить постепенно, поэтому сначала они массово появятся на складах и логистике, где среда наиболее структурирована. Затем они перейдут в розничную торговлю, строительство и медицину.
По материалам:
vctr.media
Роботы
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