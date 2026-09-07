Чи потрібна Україні банкнота 5000 грн — думка експерта Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Чи потрібна Україні банкнота 5000 грн — думка експерта

Поява банкноти номіналом 5000 гривень в Україні найближчими роками є передчасною, оскільки інфляція не має рухатися такими темпами, щоб виникла необхідність у ще більшому номіналі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Фінансовий аналітик не очікує появи банкноти номіналом 5000 гривень у найближчі роки. Він вважає такий сценарій передчасним з огляду на нинішню економічну ситуацію.

''Це передчасно. Я думаю, що інфляція не буде крокувати такими темпами, щоб 5 гривень для нас стали як одна копійка за часів, коли найбільшим номіналом була 100-гривнева банкнота'', — сказав Шевчишин.

За його словами, потреба у більших номіналах безпосередньо пов’язана зі зниженням купівельної спроможності грошей.

''Коли 2 гривні перестануть бути засобом платежу, тоді й формуватиметься потреба в номіналі більшому за 2000 гривень'', — пояснив аналітик.

Шевчишин зазначив, що з часом дрібні номінали втрачають практичне значення, якщо їхня купівельна спроможність стає надто низькою.

''Коли в нас була висока купюра 100 гривень, копійка мала певну вартість і купівельну спроможність. А зараз одна копійка нічого не варта'', — зазначив він.

Водночас поява 2000-гривневої банкноти, за словами аналітика, не означає автоматичного переходу до ще більших номіналів. Для цього гривня мала б значно втратити свою купівельну спроможність.

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