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Чи потрібна Україні банкнота 5000 грн — думка експерта

Казна та Політика
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Чи потрібна Україні банкнота 5000 грн — думка експерта
Чи потрібна Україні банкнота 5000 грн — думка експерта
Поява банкноти номіналом 5000 гривень в Україні найближчими роками є передчасною, оскільки інфляція не має рухатися такими темпами, щоб виникла необхідність у ще більшому номіналі.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Фінансовий аналітик не очікує появи банкноти номіналом 5000 гривень у найближчі роки. Він вважає такий сценарій передчасним з огляду на нинішню економічну ситуацію.
''Це передчасно. Я думаю, що інфляція не буде крокувати такими темпами, щоб 5 гривень для нас стали як одна копійка за часів, коли найбільшим номіналом була 100-гривнева банкнота'', — сказав Шевчишин.
За його словами, потреба у більших номіналах безпосередньо пов’язана зі зниженням купівельної спроможності грошей.
''Коли 2 гривні перестануть бути засобом платежу, тоді й формуватиметься потреба в номіналі більшому за 2000 гривень'', — пояснив аналітик.
Шевчишин зазначив, що з часом дрібні номінали втрачають практичне значення, якщо їхня купівельна спроможність стає надто низькою.
''Коли в нас була висока купюра 100 гривень, копійка мала певну вартість і купівельну спроможність. А зараз одна копійка нічого не варта'', — зазначив він.
Водночас поява 2000-гривневої банкноти, за словами аналітика, не означає автоматичного переходу до ще більших номіналів. Для цього гривня мала б значно втратити свою купівельну спроможність.
За матеріалами:
РБК-Україна
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