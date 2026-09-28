Готовиться ли к жизни без интернета: что сказал Корецкий после ударов по дата-центрам

Государство объединяет разные подходы, чтобы россия не могла оставить Украину без связи

россия наносит удары по украинским дата-центрам, поэтому риски для цифровой и коммуникационной инфраструктуры Украины будут оставаться высокими до завершения боевых действий. Государство готовит систему защиты интернет-инфраструктуры с учетом худших возможных сценариев.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Как Украина будет защищать дата-центры и мобильную связь

По словам премьер-министра, вопрос защиты дата-центров и мобильной связи уже рассматривался на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны», — подчеркнул Корецкий.

Он отметил, что при построении системы защиты интернет-инфраструктуры необходимо учитывать худший возможный сценарий.

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Премьер-министр заверил, что государство объединяет разные подходы, чтобы россия не могла оставить Украину без связи. Среди них — непосредственная защита инфраструктурных объектов и использование других технических решений.

«Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в „облаке“, что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то — все три одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовить себя — это факт», — подытожил глава Кабмина.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что российские удары по Киеву 23−24 сентября повредили объекты телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центры. Из-за этого перебои с интернетом возникли у клиентов не менее шести провайдеров и хостинг-компаний.