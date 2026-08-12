Мобильных операторов обяжут поддерживать связь без света в течение нескольких суток Сегодня 03:26

Минцифры работает с мобильными операторами над подготовкой сетей к возможным отключениям электроэнергии

Министерство цифровой трансформации ведет диалог с мобильными операторами об ужесточении требований к работе сетей во время отключений электроэнергии. Министерство стремится к тому, чтобы базовые станции могли работать автономно в течение нескольких суток.



Об этом в интервью ЭП рассказала глава Минцифры Оксана Ферчук.

«Мы хотим увеличить количество часов, в течение которых базовые станции смогут работать в условиях блэкаута. Это очень простая метрика», — сказала она.

На уточнение, о какой именно продолжительности автономной работы идет речь, Ферчук ответила, что речь идет о нескольких сутках.

Сети готовят к возможным отключениям

По ее словам, Минцифры уже активно работает с мобильными операторами над подготовкой сетей к возможным отключениям электроэнергии зимой. В то же время в министерстве пока не уточняют, путем каких именно решений операторы должны обеспечить столь длительную автономность.

Отдельно Минцифры планирует цифровизировать взаимодействие с операторами во время блэкаутов. Речь идет об автоматическом получении информации о состоянии базовых станций и создании системы для мониторинга их работы.

«Можете представить количество базовых станций, которые будут нуждаться в ручном выезде человека и вмешательстве. Мы хотим автоматизировать этот процесс, чтобы информирование происходило автоматически, а у нас был доступ к мониторингу и визуализации работы системы», — пояснила Ферчук.

Економічна Правда По материалам:

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