Стартовала программа обучения женщин «мужским» профессиям: первые работодатели подали заявки — Finance.ua

Стартовала программа обучения женщин «мужским» профессиям: первые работодатели подали заявки Сегодня 11:10 — Казна и Политика

Стартовала программа обучения женщин «мужским» профессиям: первые работодатели подали заявки

Первые работодатели обратились в Государственную службу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Что предусматривает программа

В ведомстве отметили, что обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и обязаны трудоустроить женщин после окончания обучения.

В целом программа позволяет украинкам овладеть 31 профессией за государственный счет.

Программа направлена ​​на обеспечение рынка труда квалифицированными работниками, в частности, в тех областях где остро ощущается дефицит кадров: строительство, промышленность, транспорт.

Как отмечает заместитель министра экономики Татьяна Бережная, женщины все чаще выбирают рабочие профессии, в которых статистически больше представлены мужчины: водители, машинистки, крановщицы, грузчики, станочницы.

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Благодаря экспериментальной правительственной программе больше женщин смогут овладеть такими профессиями и трудоустроиться.

Кто уже присоединился

Первые запросы сделали четыре работодателя из Полтавской области с заявлениями на обучение пяти женщин профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Речь идет о хозяйствах «Володар-С», «Мухин Агро», «Диброва» и ООО «Каплинцевское».

Служба занятости уже подобрала кандидаток на обучение по заказу полтавских фермеров, среди них есть женщины с высшим образованием, есть человек с инвалидностью 3 группы и одна женщина с полным средним образованием, которая сейчас работает кладовщицей и хочет сменить профессию.

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Обучение будет проходить на базе Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих в городе Хорол Полтавской области.

Стоимость обучения в рамках экспериментальной программы не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня — это 30 280 грн).

В случае, если стоимость обучения выше, разницу может оплатить работодатель или участник проекта. Срок обучения может составлять до 10 месяцев.

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