Какие страны лучше для работы женщин в Европе, а какие «отстают» (инфографика) — Finance.ua

Какие страны лучше для работы женщин в Европе, а какие «отстают» (инфографика) Сегодня 17:00 — Мир

Какие страны лучше для работы женщин в Европе, а какие «отстают» (инфографика)

Литва — лучшая страна в Европе для женщин для работы в 2025 году. С общим баллом гендерного равенства 8,54 из 10 стран поднялась с седьмого места в прошлогоднем рейтинге.

Об этом сообщило Reboot Online для finance.ua.

1 Литва

Литва сообщила о наивысшем росте количества женщин на руководящих должностях за последние пять лет — четвертое место в целом. Хотя общее количество лиц, не являющихся генеральными директорами, среднее для Европы, недавнее увеличение представительства повышает их рейтинг.

Декретный отпуск в Литве входит в десятку самых популярных в Европе. Он длится 52 недели с оплатой за полную ставку. Процент работающих женщин также высок, результатом которого является 8,1 из 10 баллов.

2 Норвегия

Норвегия занимает второе место среди лучших стран по работе женщин в 2025 году. Ее высокий рейтинг можно объяснить большим процентом женщин-руководителей и членов правления в ее крупнейших компаниях, зарегистрированных на бирже, что привело к нормализированной оценке 7,78 из 10.

Норвегия также занимает третье место в общем рейтинге Глобального индекса гендерного разрыва (8,75/10), который оценивает различные показатели, включая работу и экономическое участие, уровень образования, здоровье и выживание, а также политические возможности, которые служат комплексным показателем гендерного равенства.

3 Нидерланды

Поднявшись с четвертого места прошлого года, Нидерланды заняли третье место с общим баллом гендерного равенства 8,54 из 10. Также согласно данным Европейского института гендерного равенства, с нормализованным баллом 9,47 из 10 — это второй самый высокий балл по всей Европе, уступая лишь Исландии.

Далее следуют Бельгия (6,75), Мальта (6,79) и Италия (6,85).

«Общие результаты свидетельствуют о прогрессе в обеспечении гендерного равенства на рабочем месте, особенно за последние 5 лет, как показывают показатели роста в нашем исследовании. Литва, Норвегия и Нидерланды заняли высокие позиции по всем направлениям, что свидетельствует об определенных улучшениях на всем континенте», — сказала Наоми Ахарони, генеральный директор и соучредитель Reboot Onlin.

Кто внизу списка

Кипр

Это страна с наименьшими экономическими возможностями для женщин.

Reboot Online обнаружил, что Кипр занимает последнее место с результатом 6,21 из 10. Несмотря на плохие общие показатели, страна удивительным образом заработала больше баллов по работающим женщинам и по общему индексу гендерного разрыва. Его низкий балл можно объяснить отсутствием женщин на руководящих должностях (1,36/10) и их оплачиваемым отпуском по беременности и родам ниже среднего (15 недель).

Люксембург

Из 6,59 из 10 баллов количества женщин на работе и количества женщин в руководящих должностях.

Что в Украине

Напомним, война в Украине и мобилизация изменила рынок труда. Все больше женщин приходит в «мужские» профессии.

В Государственной службе занятости говорят, что все чаще возникают проблемы с вакансиями, которые больше предназначены для мужчин. Речь идет о водителях, электрогазосварщиках, слесарях, электромонтерах.

Теперь на подобные вакансии чаще принимают женщин. Их стало больше среди электромонтеров, трактористов, машинистов на шахтах. Перед началом работы компании предлагают соответствующее обучение. Хотя некоторые сферы все же остаются «мужскими», например сельское хозяйство.

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