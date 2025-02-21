Женское лидерство делает банковский сектор социально ответственным — мнение эксперта — Finance.ua
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Женское лидерство делает банковский сектор социально ответственным — мнение эксперта

Казна и Политика
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За последние годы, и не только из-за войны, в украинской экономике и банковском секторе растет роль женского лидерства.
Об этом говорила Наталья Савчук, заместитель председателя правления ПриватБанка на форуме «Forbes Woman 2025: Визии успеха».
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ПриватБанк сегодня является не только лидером банковского рынка, а также примером гендерного баланса в управлении — почти половина членов правления ПриватБанка женщины, а среди руководителей и менеджмента ПриватБанка женщин уже более 60%.
Среди руководителей отделений ПриватБанка женское лидерство составляет более 75%.
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Женское лидерство дает мощные изменения в бизнес модели и стратегии банка, сегодня мы понимаем, что для крупнейшего государственного банка недостаточно только предоставлять качественные и инновационные финансовые услуги, мы также выполняем важную социальную миссию, — отметила Наталья Савчук. — Благотворительные проекты, стратегия инклюзивности, детские уголки в отделениях, новые проекты, как введение консультаций клиентам на жестовом языке, генерирует именно женское лидерство".
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Сегодня в условиях войны женщины овладевают новыми традиционно мужскими профессиями, и это также меняет всю банковскую сферу. Чтобы обеспечить бесперебойную доставку наличных в широкую сеть отделений банка и банкоматов, ПриватБанк привлекает и обучает делу женщин инкассаторов — сегодня в банке работают уже 11 представительниц этой профессии, и это стимулирует внедрение новых стандартов по оборудованию, одежде, помещениям и условиям труда в целом.
Также ПриватБанк предлагает женщинам овладеть новыми направлениями и профессиями, например связанными с электротехникой и ІТ: банк активно привлекает на рынке женщин айтишников, инженеров и создает условия для развития соответствующего образования и профессионального роста для женщин.
Напомним, количество предприятий в Украине, которыми руководят женщины, достигло почти 236 тысяч. Это 36,2% общего количества активных предприятий. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. По сравнению с предыдущим годом доля женщин-предпринимателей выросла. Так, в 2023 году этот показатель составил 35,2%.
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По материалам:
Finance.ua
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