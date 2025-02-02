Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны Сегодня 14:14

Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны

С начала работы центров рекрутинга ВСУ консультации по поступлению на военную службу получили 36 760 человек. Из них 8053 уже стали кандидатами в Сил обороны, а 20% среди них — женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Из каких регионов больше всего кандидаток

Рекрутинговые центры украинской армии демонстрируют высокий уровень привлечения женщин в разных регионах Украины.

Самый высокий процент кандидаток в Сил обороны Украины зафиксирован в следующих областях:

Черновицкая — 46%

Хмельницкая — 42%

Тернопольская — 38%

Ровенская — 33%

Черниговская — 31%

Одесская — 29%

Сумская — 27%

В онлайн-центре рекрутинга, работающем по всей Украине, этот показатель составляет 37%.

Самые популярные специальности среди женщин

Распределение по группам военных специальностей среди женщин, которые присоединились к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии по состоянию на 25 января 2025 года:

штабные должности — 24%

боевые медики, медсестры, врачи — 22%

специальности, связанные с БПЛА — 13%

повара — 12%

стрелковые специальности — 6%

связь и кибербезопасность — 6%

психологи — 3%

В Минобороны отметили, что сейчас в Украине функционирует 48 центров рекрутинга украинской армии. Важно, что в центрах не раздают повестки, а все консультации проводятся конфиденциально.

Напомним, Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрить к вступлению в ряды Вооруженных сил людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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