Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны
С начала работы центров рекрутинга ВСУ консультации по поступлению на военную службу получили 36 760 человек. Из них 8053 уже стали кандидатами в Сил обороны, а 20% среди них — женщины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Из каких регионов больше всего кандидаток
Рекрутинговые центры украинской армии демонстрируют высокий уровень привлечения женщин в разных регионах Украины.
Самый высокий процент кандидаток в Сил обороны Украины зафиксирован в следующих областях:
- Черновицкая — 46%
- Хмельницкая — 42%
- Тернопольская — 38%
- Ровенская — 33%
- Черниговская — 31%
- Одесская — 29%
- Сумская — 27%
В онлайн-центре рекрутинга, работающем по всей Украине, этот показатель составляет 37%.
Самые популярные специальности среди женщин
Распределение по группам военных специальностей среди женщин, которые присоединились к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии по состоянию на 25 января 2025 года:
- штабные должности — 24%
- боевые медики, медсестры, врачи — 22%
- специальности, связанные с БПЛА — 13%
- повара — 12%
- стрелковые специальности — 6%
- связь и кибербезопасность — 6%
- психологи — 3%
В Минобороны отметили, что сейчас в Украине функционирует 48 центров рекрутинга украинской армии. Важно, что в центрах не раздают повестки, а все консультации проводятся конфиденциально.
Напомним, Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрить к вступлению в ряды Вооруженных сил людей в возрасте от 18 до 25 лет.
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