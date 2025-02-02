Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны — Finance.ua
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Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны

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Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны
Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны
С начала работы центров рекрутинга ВСУ консультации по поступлению на военную службу получили 36 760 человек. Из них 8053 уже стали кандидатами в Сил обороны, а 20% среди них — женщины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Из каких регионов больше всего кандидаток

Рекрутинговые центры украинской армии демонстрируют высокий уровень привлечения женщин в разных регионах Украины.
Самый высокий процент кандидаток в Сил обороны Украины зафиксирован в следующих областях:
  • Черновицкая — 46%
  • Хмельницкая — 42%
  • Тернопольская — 38%
  • Ровенская — 33%
  • Черниговская — 31%
  • Одесская — 29%
  • Сумская — 27%
В онлайн-центре рекрутинга, работающем по всей Украине, этот показатель составляет 37%.
Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны

Самые популярные специальности среди женщин

Распределение по группам военных специальностей среди женщин, которые присоединились к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии по состоянию на 25 января 2025 года:
  • штабные должности — 24%
  • боевые медики, медсестры, врачи — 22%
  • специальности, связанные с БПЛА — 13%
  • повара — 12%
  • стрелковые специальности — 6%
  • связь и кибербезопасность — 6%
  • психологи — 3%
В Минобороны отметили, что сейчас в Украине функционирует 48 центров рекрутинга украинской армии. Важно, что в центрах не раздают повестки, а все консультации проводятся конфиденциально.
Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны — данные Минобороны
Напомним, Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрить к вступлению в ряды Вооруженных сил людей в возрасте от 18 до 25 лет.
По материалам:
Finance.ua
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