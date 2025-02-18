Жінки стали частіше очолювати підприємства в Україні — Finance.ua

Жінки стали частіше очолювати підприємства в Україні Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Жінки стали частіше очолювати підприємства в Україні, freepik

Кількість підприємств в Україні, якими керують жінки, сягнула майже 236 тисяч. Це 36,2% від загальної кількості активних підприємств.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Порівняно з попереднім роком, частка жінок-підприємців зросла. Так, у 2023 році цей показник становив 35,2%.

Найбільше жінок-керівниць працює в освіті, культурі, охороні здоров’я та соціальних послугах. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек.

Також жінки переважають у керівництві підприємств:

споживчої кооперації (58,6%);

державної влади (56,2%);

місцевого самоврядування (52%);

комунальних підприємств (79%);

профспілок (62%);

кредитних спілок (54%).

У регіональному розрізі найбільше жінок-керівниць у:

Києві (41 000);

Дніпропетровській області (понад 19 000);

Одеській області (понад 14 000).

Нагадаємо, в дослідженні kpmg.com сказано , що 17% українських керівників і керівниць звітують про те, що у їх компаніях частка жінок на керівних посадах становить більше 50%. При цьому, більшість респондентів (51%) все ж декларують кількість жінок на посадах С-рівня — до 30%.

Завдяки спадкоємству та кар’єрним успіхам статки жінок у всьому світі зростають . Це готує новий ґрунт для вагомих змін в управлінні інвестиціями та філантропією. Як повідомляє джерело у McKinsey & Co, у США очікується, що до 2030 року жінки контролюватимуть 34 трильйони доларів — 38% інвестиційних активів. Це удвічі більше, ніж минулого року.

За даними Опендатабот, понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

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