Жінки стали частіше очолювати підприємства в Україні — Finance.ua

Жінки стали частіше очолювати підприємства в Україні
Кількість підприємств в Україні, якими керують жінки, сягнула майже 236 тисяч. Це 36,2% від загальної кількості активних підприємств.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Порівняно з попереднім роком, частка жінок-підприємців зросла. Так, у 2023 році цей показник становив 35,2%.
Найбільше жінок-керівниць працює в освіті, культурі, охороні здоров’я та соціальних послугах. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садків і 93% бібліотек.
Також жінки переважають у керівництві підприємств:
- споживчої кооперації (58,6%);
- державної влади (56,2%);
- місцевого самоврядування (52%);
- комунальних підприємств (79%);
- профспілок (62%);
- кредитних спілок (54%).
У регіональному розрізі найбільше жінок-керівниць у:
- Києві (41 000);
- Дніпропетровській області (понад 19 000);
- Одеській області (понад 14 000).
Нагадаємо, в дослідженні kpmg.com сказано, що 17% українських керівників і керівниць звітують про те, що у їх компаніях частка жінок на керівних посадах становить більше 50%. При цьому, більшість респондентів (51%) все ж декларують кількість жінок на посадах С-рівня — до 30%.
Завдяки спадкоємству та кар’єрним успіхам статки жінок у всьому світі зростають. Це готує новий ґрунт для вагомих змін в управлінні інвестиціями та філантропією. Як повідомляє джерело у McKinsey & Co, у США очікується, що до 2030 року жінки контролюватимуть 34 трильйони доларів — 38% інвестиційних активів. Це удвічі більше, ніж минулого року.
За даними Опендатабот, понад 763 тисячі ФОПів було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.
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