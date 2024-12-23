Жінки контролюють дедалі більше грошей у всьому світі — Bloomberg — Finance.ua
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Жінки контролюють дедалі більше грошей у всьому світі — Bloomberg

Світ
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Жінки контролюють дедалі більше грошей у всьому світі — Bloomberg
Жінки контролюють дедалі більше грошей у всьому світі — Bloomberg, freepik
Завдяки спадкоємству та кар’єрним успіхам статки жінок у всьому світі зростають. Це готує новий ґрунт для вагомих змін в управлінні інвестиціями та філантропією.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомляє джерело у McKinsey & Co, у США очікується, що до 2030 року жінки контролюватимуть 34 трильйони доларів — 38% інвестиційних активів. Це удвічі більше, ніж минулого року.
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10 років тому ця цифра становила 7,3 трильйона доларів, або ж 29%.
Причиною у виданні називають нинішню демографічну тенденцію: теперішнє покоління жінок переживає чоловіків у середньому на 5 років. А багаті чоловіки залишають своїм дружинам контроль над сімейними статками. Також на статистику впливає збільшення кількості жінок, які роблять прибуткову кар’єру.
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«Це колосальна зміна для жінок у США, які 50 років тому не могли самостійно відкрити банківський рахунок чи кредитну картку. Зараз у світі є сотні надбагатих жінок, у тому числі щонайменше 62 мільярдерки, які контролюють близько 11% із 9,9 трильйонів доларів», — передає Bloomberg.
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