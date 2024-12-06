Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО) — Finance.ua
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Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)

Казна та Політика
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Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)
Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)
Питання досягнення гендерної рівності в управлінні бізнесом залишається вагомим викликом для S-складової у ESG. Прогрес у цьому питанні в Україні протягом останніх років відчутний, адже воєнні виклики та загальна увага до наявності гендерно збалансованого керівництва (зокрема, як одна із вимог стейкхолдерів) створюють додаткові сприятливі умови для розвитку жіночого лідерства.
Про це йдеться в дослідженні kpmg.com, наданому finance.ua.
Як показало дослідження, 17% українських керівників і керівниць звітують про те, що у їх компаніях частка жінок на керівних посадах становить більше 50%. При цьому, більшість респондентів (51%) все ж декларують кількість жінок на посадах С-рівня — до 30%.
Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)

Як було в 2022 році

У дослідженні 2022 року, яке описувало структуру виконавчих органів управління та наглядових рад 100 найбільших компаній України за величиною доходу, йшла мова про те, що у 68 компаніях жінок у топменеджменті немає взагалі. На противагу, кількість компаній з повністю жіночим складом управління складає лише 6 компанії зі 100.
Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)
Майже ¾ лідерів та лідерок українського бізнесу, які взяли участь в опитуванні у 2024 році, вважають, що гендерно збалансоване лідерство позитивно впливає на фінансові результати компанії.
У 2023 році, 79% опитаних СЕО у світі і 32% в Україні вірили, що досягнення гендерної рівності серед керівників вищої ланки допоможе задовільнити амбіції щодо зростання бізнесу.
У 2024 році про зв’язок між гендерним балансом у топменеджменті і зростанням говорять вже 48% українських СЕО. Тож, ймовірно, ці фактори мотивуватимуть СЕО робити певні кроки по досягненню такого балансу у майбутньому.
Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)
Відповідаючи на питання: яким чином компанія сьогодні підтримує гендерний баланс у керівних посадах, 79% зазначити, що у їх компаніях має місце органічне просування.
Який відсоток жінок займає керівні посади (опитування СЕО)
Разом з тим, 57% СЕО активно підтримують просування жінок, 41% лідерів і лідерок запровадили програми менторства. А от квоти популярністю не користуються — про їх наявність у компаніях повідомили лише 12% респондентів, а 55% вважають їх недоцільними.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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