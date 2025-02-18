Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине — Finance.ua

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Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине

Личные финансы
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Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине
Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине, freepik
Количество предприятий в Украине, которыми руководят женщины, составило почти 236 тысяч. Это 36,2% общего количества активных предприятий.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По сравнению с предыдущим годом доля женщин-предпринимателей выросла. Так, в 2023 году этот показатель составил 35,2%.
Больше всего женщин-руководительниц работает в образовании, культуре, здравоохранении и социальных услугах. В частности, они возглавляют 99% детских садов и 93% библиотек.
Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине
Также женщины преобладают в руководстве предприятий:
  • потребительской кооперации (58,6%);
  • государственной власти (56,2%);
  • местного самоуправления (52%);
  • коммунальных предприятий (79%);
  • профсоюзов (62%);
  • кредитных союзов (54%).
В региональном разрезе больше всего женщин-руководительниц в:
  • Киеве (41 000);
  • Днепропетровской области (более 19 000);
  • Одесской области (более 14 000).
Напомним, в исследовании kpmg.com говорится, что 17% украинских руководителей и руководительниц отчитываются о том, что в их компаниях доля женщин на руководящих должностях составляет более 50%. При этом большинство респондентов (51%) все же декларируют количество женщин в должностях С-уровня — до 30%.
Благодаря наследованию и карьерным успехам состояние женщин во всем мире растет. Это готовит новую почву для существенных изменений в управлении инвестициями и филантропией. Как сообщает источник в McKinsey & Co, в США ожидается, что к 2030 году женщины будут контролировать 34 триллиона долларов — 38% инвестиционных активов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.
По данным Опендатабот, более 763 тысяч ФОП было открыто с начала полномасштабного вторжения по данным Единого государственного реестра. Больше всего новых дел открылось в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. Женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, в то время как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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