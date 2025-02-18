Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине — Finance.ua

Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине Сегодня 13:02 — Личные финансы

Женщины стали чаще возглавлять предприятия в Украине, freepik

Количество предприятий в Украине, которыми руководят женщины, составило почти 236 тысяч. Это 36,2% общего количества активных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с предыдущим годом доля женщин-предпринимателей выросла. Так, в 2023 году этот показатель составил 35,2%.

Больше всего женщин-руководительниц работает в образовании, культуре, здравоохранении и социальных услугах. В частности, они возглавляют 99% детских садов и 93% библиотек.

Также женщины преобладают в руководстве предприятий:

потребительской кооперации (58,6%);

государственной власти (56,2%);

местного самоуправления (52%);

коммунальных предприятий (79%);

профсоюзов (62%);

кредитных союзов (54%).

В региональном разрезе больше всего женщин-руководительниц в:

Киеве (41 000);

Днепропетровской области (более 19 000);

Одесской области (более 14 000).

Напомним, в исследовании kpmg.com говорится , что 17% украинских руководителей и руководительниц отчитываются о том, что в их компаниях доля женщин на руководящих должностях составляет более 50%. При этом большинство респондентов (51%) все же декларируют количество женщин в должностях С-уровня — до 30%.

Благодаря наследованию и карьерным успехам состояние женщин во всем мире растет . Это готовит новую почву для существенных изменений в управлении инвестициями и филантропией. Как сообщает источник в McKinsey & Co, в США ожидается, что к 2030 году женщины будут контролировать 34 триллиона долларов — 38% инвестиционных активов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

По данным Опендатабот, более 763 тысяч ФОП было открыто с начала полномасштабного вторжения по данным Единого государственного реестра. Больше всего новых дел открылось в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. Женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, в то время как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.