Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию — Finance.ua

Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию
С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось 42 366 граждан, в частности, на прошлой неделе — 1 064 человека. Женщины все чаще интересуются службой в армии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
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В частности, доля присоединяющихся к армии женщин среди кандидатов в Сил обороны увеличилась до 21%.
Больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности:
- операторов БПЛА;
- водителей;
- стрелковые специальности.
В Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, в том числе один онлайн-центр. Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Сил обороны Украины.
Центры рекрутинга, преимущественно расположенные в помещениях ЦПАУ, предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Напомним, первые работодатели обратились в Госслужбу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.
Обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и должны трудоустроить женщин после окончания учебы.
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