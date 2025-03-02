Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию — Finance.ua

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Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию

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Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию
Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию
С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось 42 366 граждан, в частности, на прошлой неделе — 1 064 человека. Женщины все чаще интересуются службой в армии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В частности, доля присоединяющихся к армии женщин среди кандидатов в Сил обороны увеличилась до 21%.
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Больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию
Среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности:
  • операторов БПЛА;
  • водителей;
  • стрелковые специальности.
В Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, в том числе один онлайн-центр. Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Сил обороны Украины.
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Центры рекрутинга, преимущественно расположенные в помещениях ЦПАУ, предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.
Напомним, первые работодатели обратились в Госслужбу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.
Обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и должны трудоустроить женщин после окончания учебы.
По материалам:
Finance.ua
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