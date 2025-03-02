Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию — Finance.ua

Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию Сегодня 16:04

Женщины из каких областей чаще всего идут служить в армию

С начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось 42 366 граждан, в частности, на прошлой неделе — 1 064 человека. Женщины все чаще интересуются службой в армии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В частности, доля присоединяющихся к армии женщин среди кандидатов в Сил обороны увеличилась до 21%.

Больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности:

операторов БПЛА;

водителей;

стрелковые специальности.

В Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, в том числе один онлайн-центр. Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Сил обороны Украины.

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Центры рекрутинга, преимущественно расположенные в помещениях ЦПАУ, предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Напомним, первые работодатели обратились в Госслужбу занятости в рамках экспериментального правительственного проекта по обучению женщин профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.

Обучение оплатит государство из Фонда соцстрахования на случай безработицы, а работодатели предоставят место для прохождения практики и должны трудоустроить женщин после окончания учебы.

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