Какими «мужскими» профессиями овладевают женщины в Украине

В Украине идет экспериментальный проект обучения женщин на условно «мужские» профессии, и он уже показывает хорошие результаты. За освоение новых специальностей взялись 945 женщин. Какие профессии выбирают чаще всего — рассказали в Госслужбе занятости.

Для участия в проекте в Государственную службу занятости поступило 506 заявлений от работодателей с 978 предложениями работы. Из них проработано 486 обращений, что позволило отправить на обучение 945 женщин, а 601 из них — уже трудоустроить. Остальные запросы работодателей находятся в работе.

Самой популярной профессией в рамках такого экспериментального проекта является станочница деревообрабатывающих станков, по таким запросам обучено уже 315 новых специалисток. Это составляет 33% всех заявленных в проекте профессий.

Популярны также обучения для получения профессий:

операторов котельной — 180 новых работниц или 19%,

трактористок — 166 (18%),

водителей погрузчика — 85 (9%).

Что касается регионального распределения, то самым популярным является экспериментальный проект в Ивано-Франковской области, там обучили 106 новых работниц. Очень востребованное обучение остается в Житомирской — 94 и Днепропетровской областях — 80.

Что нужно знать об этом экспериментальном проекте

Реализация экспериментального проекта профобучения женщин по отдельным профессиям под заказ работодателя стартовала в 2025 году.

Вот как это работает:

бизнес обращается в Государственную службу занятости с запросом на укомплектование определенного количества рабочих мест по специальностям, ранее традиционно считавшимся «мужскими»;

после этого специалисты центров занятости подбирают кандидаток из числа тех, кто сообщил о готовности получить нужную профессию.

Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, которые пользуются высоким спросом среди работодателей.

Другие важные нюансы:

максимальный срок обучения — 10 месяцев, его стоимость оплачивает служба занятости, а по окончании участницы гарантированно получают рабочее место;

стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

Чтобы воспользоваться услугой, можно подать заявку онлайн или обратиться в ближайший центр занятости.

