Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют Сегодня 10:03

Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют

Количество документальных проверок ФЛП растет, как и суммы доначислений. Но есть немаловажная деталь: далеко не все «начисленные» миллиарды предприниматели реально платят.

Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько проверок провели и как это выглядит в динамике

За три квартала этого года Налоговая провела 6041 документальную проверку ФЛП. Это на 12% больше, чем в прошлом году, но все еще в 3,8 раза меньше, чем в довоенном 2021 году.

Доначисления существенно выросли

За девять месяцев 2025 года налоговики доначислили предпринимателям 5,98 млрд грн — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021-м.

Аналитики отмечают: хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить — сейчас согласовали только около 22%, это 1,32 млрд. грн. Для сравнения: в прошлом году на этом этапе согласовывалась почти половина.

Похожая картина и со штрафами: с 2,59 млрд грн согласовали всего 15% (396,8 млн грн).

Почему согласованные суммы важны

Согласованная сумма — это не «желание Налоговой», а реальная обязанность предпринимателя заплатить после всех возражений, жалоб и решений судов. Сначала фискалы «начисляют все», но только прохождение всех процедур определяет окончательную и обязательную к уплате сумму.

Читайте также Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

Где проверяют больше всего

Самые активные в этом году налоговики в таких регионах:

Львовщина — 805 проверок,

Киев — 715,

Харьковщина — 559,

Днепропетровщина — 518,

Хмельнитчина — 433.

Где начисляют и реально платят больше всего

По суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область — 1,87 млрд грн, из которых 72% — штрафы. Но согласовали здесь только 1,7% — то есть 31,3 млн. грн.

Похожая ситуация в Днепропетровской области: с 1,5 млрд грн обязательств согласовано всего 3% (46,2 млн грн).

Абсолютный рекорд «реальных» уплат — в Ивано-Франковской области: здесь предприниматели согласовали 94% всех начисленных сумм — 19,85 млн грн с 21,16 млн грн.

больше всего рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа. Напомним, Finance.ua со ссылкой на юриста сообщал , что некоторые представители бизнеса, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.