Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют
Количество документальных проверок ФЛП растет, как и суммы доначислений. Но есть немаловажная деталь: далеко не все «начисленные» миллиарды предприниматели реально платят.
Сколько проверок провели и как это выглядит в динамике
За три квартала этого года Налоговая провела 6041 документальную проверку ФЛП. Это на 12% больше, чем в прошлом году, но все еще в 3,8 раза меньше, чем в довоенном 2021 году.
Доначисления существенно выросли
За девять месяцев 2025 года налоговики доначислили предпринимателям 5,98 млрд грн — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021-м.
Аналитики отмечают: хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить — сейчас согласовали только около 22%, это 1,32 млрд. грн. Для сравнения: в прошлом году на этом этапе согласовывалась почти половина.
Похожая картина и со штрафами: с 2,59 млрд грн согласовали всего 15% (396,8 млн грн).
Почему согласованные суммы важны
Согласованная сумма — это не «желание Налоговой», а реальная обязанность предпринимателя заплатить после всех возражений, жалоб и решений судов. Сначала фискалы «начисляют все», но только прохождение всех процедур определяет окончательную и обязательную к уплате сумму.
Где проверяют больше всего
Самые активные в этом году налоговики в таких регионах:
- Львовщина — 805 проверок,
- Киев — 715,
- Харьковщина — 559,
- Днепропетровщина — 518,
- Хмельнитчина — 433.
Где начисляют и реально платят больше всего
По суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область — 1,87 млрд грн, из которых 72% — штрафы. Но согласовали здесь только 1,7% — то есть 31,3 млн. грн.
Похожая ситуация в Днепропетровской области: с 1,5 млрд грн обязательств согласовано всего 3% (46,2 млн грн).
Абсолютный рекорд «реальных» уплат — в Ивано-Франковской области: здесь предприниматели согласовали 94% всех начисленных сумм — 19,85 млн грн с 21,16 млн грн.
Напомним, Finance.ua со ссылкой на юриста сообщал, что некоторые представители бизнеса больше всего рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа.
