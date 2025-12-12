0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют

83
Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют
Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют
Количество документальных проверок ФЛП растет, как и суммы доначислений. Но есть немаловажная деталь: далеко не все «начисленные» миллиарды предприниматели реально платят.
Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько проверок провели и как это выглядит в динамике

За три квартала этого года Налоговая провела 6041 документальную проверку ФЛП. Это на 12% больше, чем в прошлом году, но все еще в 3,8 раза меньше, чем в довоенном 2021 году.
Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют

Доначисления существенно выросли

За девять месяцев 2025 года налоговики доначислили предпринимателям 5,98 млрд грн — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021-м.
Аналитики отмечают: хотя суммы к уплате и растут, это еще не означает, что предприниматели реально обязаны их оплатить — сейчас согласовали только около 22%, это 1,32 млрд. грн. Для сравнения: в прошлом году на этом этапе согласовывалась почти половина.
Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют
Похожая картина и со штрафами: с 2,59 млрд грн согласовали всего 15% (396,8 млн грн).

Почему согласованные суммы важны

Согласованная сумма — это не «желание Налоговой», а реальная обязанность предпринимателя заплатить после всех возражений, жалоб и решений судов. Сначала фискалы «начисляют все», но только прохождение всех процедур определяет окончательную и обязательную к уплате сумму.
Читайте также

Где проверяют больше всего

Самые активные в этом году налоговики в таких регионах:
  • Львовщина — 805 проверок,
  • Киев — 715,
  • Харьковщина — 559,
  • Днепропетровщина — 518,
  • Хмельнитчина — 433.
Налоговая все чаще проверяет ФЛП — какие суммы начисляют

Где начисляют и реально платят больше всего

По суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область — 1,87 млрд грн, из которых 72% — штрафы. Но согласовали здесь только 1,7% — то есть 31,3 млн. грн.
Похожая ситуация в Днепропетровской области: с 1,5 млрд грн обязательств согласовано всего 3% (46,2 млн грн).
Абсолютный рекорд «реальных» уплат — в Ивано-Франковской области: здесь предприниматели согласовали 94% всех начисленных сумм — 19,85 млн грн с 21,16 млн грн.
Напомним, Finance.ua со ссылкой на юриста сообщал, что некоторые представители бизнеса больше всего рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems