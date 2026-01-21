США расширяют доступ к венесуэльской нефти для мировых трейдеров Сегодня 23:34 — Энергетика

Администрация Дональда Трампа готовится предоставить разрешение широкому кругу торговых компаний и нефтеперерабатывающих заводов на закупку венесуэльской сырой нефти.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщил официальный представитель правительства, ожидаемая общая лицензия ослабит действующие санкции, однако будет содержать суровое условие: все соглашения по поставкам должны проходить исключительно через рынок США.

Для чего это необходимо

Отмечается, что это решение создает конкуренцию для компаний Vitol Group и Trafigura Group, ранее доминировавших в этом сегменте. Теперь американские НПЗ смогут покупать нефть прямо у государственной компании Petróleos de Venezuela SA.

Такой шаг направлен на ускорение разгрузки венесуэльских портов и терминалов, где сырье накапливалось несколько недель во время частичной блокады США, предшествовавшей аресту Николаса Мадуро 3 января.

Реализация плана позволит возобновить работу остановленных скважин и стабилизировать добычу в регионе.

Напомним, 15 января Finance.ua писал , что США продали крупную партию венесуэльской нефти на $500 млн. Первые продажи венесуэльской нефти, оцененные примерно в $500 миллионов, уже осуществлены в рамках договоренностей между США и правительством Венесуэлы. Эти операции стали частью более широкого пакета на $2 миллиарда, согласованного в начале января.

