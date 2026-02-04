Украина получила около 100 миллионов кубометров американского LNG
НАК «Нафтогаз Украины» в партнерстве с польским государственным концерном Orlen поставил первую в 2026 году партию американского LNG объемом почти 100 млн куб. м.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Этого достаточно для обеспечения газом около 700 тыс. семей в зимний период в течение месяца», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительные объемы газа крайне важны в период экстремальных морозов и террористических атак на энергетическую инфраструктуру.
«Системно работаем с международными партнерами, чтобы у Украины был ресурс для стабильного прохождения зимы. Спасибо партнерам с ORLEN. Следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале-марте», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Танкер из LNG находился в пути 20 дней. Прием газа состоялся в конце января на LNG-терминале в городе Свиноуйце (Польша). После регазификации ресурс уже доступен для нужд Украины.
Всего в 2026 году поставки LNG из США для Украины могут составить до 1 млрд куб. м, что станет существенным вкладом в обеспечение стабильной работы энергосистемы в условиях войны.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина получила около 100 миллионов кубометров американского LNG
Украина инициировала изменения в устав МАГАТЭ из-за действий рф
Эстония показала, как защитить украинские города от блэкаутов
Румыния планирует усилить контроль в Черном море для защиты газового проекта
Отказ ЕС от российского газа вступил в силу: Венгрия обжалует решение в суде
россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года — ДТЭК