Место в ЕС для тихого и безлюдного отдыха летом 2026 года (инфографика)

Чрезмерный туризм и перенасыщенные популярные места подталкивают людей к более спокойным альтернативам. Греция выделяется, став одной из стран, предлагающих одни из самых спокойных и расслабляющих мест для тех, кто ищет настоящий отдых.

Люди стремятся путешествовать с меньшим количеством остановок, меньшей спешкой и сосредоточением на местах, не переполненных туристами, пишет es.euronews.

Выводы британской компании Solmar Villas, специализирующейся на отдыхе, показывают, что 70% из десяти лучших мест для более спокойного летнего отдыха в 2026 году находятся в Греции.

Проанализировав более 160 направлений по всему миру, компания учла такие факторы как плотность посетителей, природа и ландшафт, а также темп жизни.

Было обнаружено, что тихие, менее известные острова, такие как Алониссос, Скопелос и Кефалония, — одни из самых спокойных мест для посещения, опережают гораздо более известные и людные направления, такие как Санторини, Гавайи и Ибица.

Скопелос и Лефкада замыкают пятерку лидеров, в то время как полуостров Мани, Наксос и Паксос занимают соответственно шестое, седьмое и десятое места.

Хотя Эль-Йерро в Испании (30,0), Ко Яо-Ной в Таиланде (30,0) и Ангилья, Британская заморская территория (29,9), входят в первую десятку, очевидно, что Греция зарекомендовала себя как синоним мирных путешествий и предлагает направления с поразительными пейзажами.

Из двадцати лучших направлений более 60% находятся в Европе, поэтому путешественникам не придется ехать далеко в поисках тишины и покоя.

Примечательно, что около 75% первой двадцатки — это острова, что свидетельствует о том, что изоляция от материка играет важную роль в создании спокойной атмосферы для отдыхающих.

До этого Finance.ua отмечал , что некоторые побережья таких стран, как Греция, Испания, Португалия, Италия, Франция и Ирландия, в этом году входят в число 50 лучших в мире.

Пятерку лучших пляжей Европы дополняет еще один греческий пляж — Порто-Кацик. Это один из самых известных пляжей Лефкады, куда путешественники стекаются благодаря потрясающим скалам и глубоким лазурным водам.

