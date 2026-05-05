Место в ЕС для тихого и безлюдного отдыха летом 2026 года (инфографика)

Чрезмерный туризм и перенасыщенные популярные места подталкивают людей к более спокойным альтернативам. Греция выделяется, став одной из стран, предлагающих одни из самых спокойных и расслабляющих мест для тех, кто ищет настоящий отдых.
Люди стремятся путешествовать с меньшим количеством остановок, меньшей спешкой и сосредоточением на местах, не переполненных туристами, пишет es.euronews.
Было обнаружено, что тихие, менее известные острова, такие как Алониссос, Скопелос и Кефалония, — одни из самых спокойных мест для посещения, опережают гораздо более известные и людные направления, такие как Санторини, Гавайи и Ибица.
Скопелос и Лефкада замыкают пятерку лидеров, в то время как полуостров Мани, Наксос и Паксос занимают соответственно шестое, седьмое и десятое места.
Хотя Эль-Йерро в Испании (30,0), Ко Яо-Ной в Таиланде (30,0) и Ангилья, Британская заморская территория (29,9), входят в первую десятку, очевидно, что Греция зарекомендовала себя как синоним мирных путешествий и предлагает направления с поразительными пейзажами.
До этого Finance.ua отмечал, что некоторые побережья таких стран, как Греция, Испания, Португалия, Италия, Франция и Ирландия, в этом году входят в число 50 лучших в мире.
Пятерку лучших пляжей Европы дополняет еще один греческий пляж — Порто-Кацик. Это один из самых известных пляжей Лефкады, куда путешественники стекаются благодаря потрясающим скалам и глубоким лазурным водам.