0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Место в ЕС для тихого и безлюдного отдыха летом 2026 года (инфографика)

Мир
12
Место в ЕС для тихого и безлюдного отдыха летом 2026 года (инфографика)
Место в ЕС для тихого и безлюдного отдыха летом 2026 года (инфографика)
Чрезмерный туризм и перенасыщенные популярные места подталкивают людей к более спокойным альтернативам. Греция выделяется, став одной из стран, предлагающих одни из самых спокойных и расслабляющих мест для тех, кто ищет настоящий отдых.
Люди стремятся путешествовать с меньшим количеством остановок, меньшей спешкой и сосредоточением на местах, не переполненных туристами, пишет es.euronews.
Выводы британской компании Solmar Villas, специализирующейся на отдыхе, показывают, что 70% из десяти лучших мест для более спокойного летнего отдыха в 2026 году находятся в Греции.
Проанализировав более 160 направлений по всему миру, компания учла такие факторы как плотность посетителей, природа и ландшафт, а также темп жизни.
Читайте также
Было обнаружено, что тихие, менее известные острова, такие как Алониссос, Скопелос и Кефалония, — одни из самых спокойных мест для посещения, опережают гораздо более известные и людные направления, такие как Санторини, Гавайи и Ибица.
<i>АІ инфографика finance.ua</i>
АІ инфографика finance.ua
Скопелос и Лефкада замыкают пятерку лидеров, в то время как полуостров Мани, Наксос и Паксос занимают соответственно шестое, седьмое и десятое места.
Хотя Эль-Йерро в Испании (30,0), Ко Яо-Ной в Таиланде (30,0) и Ангилья, Британская заморская территория (29,9), входят в первую десятку, очевидно, что Греция зарекомендовала себя как синоним мирных путешествий и предлагает направления с поразительными пейзажами.
Читайте также
Из двадцати лучших направлений более 60% находятся в Европе, поэтому путешественникам не придется ехать далеко в поисках тишины и покоя.
Примечательно, что около 75% первой двадцатки — это острова, что свидетельствует о том, что изоляция от материка играет важную роль в создании спокойной атмосферы для отдыхающих.
Место для вашей рекламы
До этого Finance.ua отмечал, что некоторые побережья таких стран, как Греция, Испания, Португалия, Италия, Франция и Ирландия, в этом году входят в число 50 лучших в мире.
Пятерку лучших пляжей Европы дополняет еще один греческий пляж — Порто-Кацик. Это один из самых известных пляжей Лефкады, куда путешественники стекаются благодаря потрясающим скалам и глубоким лазурным водам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems