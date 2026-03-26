Работа на испытательном сроке: сколько должны платить

Может ли работодатель платить меньше во время испытательного срока.

Об этом говорится в части 1 статьи 26 КЗоТ, пишет sud.ua.

При заключении трудового договора соглашением сторон могут быть установлено испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается.

Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

Согласно части 2 статьи 26 КЗоТ в период испытания на работников распространяется законодательство о труде. Это означает, что на период испытания работник пользуется правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде для работников предприятия, организации, учреждения (далее — предприятие), в том числе что касается оплаты труда.

Формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, ставки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями.

То есть если коллективным договором и штатным расписанием предусмотрен соответствующий размер должностного оклада для работника, занимающего определенную должность, то работодатель обязан выплачивать работнику, работающему на условиях испытания, должностной оклад в размере, предусмотренном указанными нормативно-правовыми документами.

Размер оклада

Размер должностного оклада работника, работающего на условиях испытания, может быть меньше должностных окладов других работников, которые занимают аналогичные должности, однако работают на предприятии более длительный период времени, при условии использования на предприятии гибкой или «вилочной» моделей оплаты труда.

При использовании на предприятии гибкой модели оплаты труда должностные оклады соответствующих профессионально-квалификационных групп работников (должностей) дифференцируются по нескольким уровням.

Вилочная модель оплаты труда предусматривает, что каждой профессионально-квалификационной группе работников (должности) устанавливается диапазон (вилка) должностных окладов.

В случае внедрения гибкой и вилочной моделей оплаты труда обязательно должны быть определены основания повышения должностных окладов каждой профессионально-квалификационной группы работников.

На испытательный срок работнику обычно устанавливают должностной оклад, соответствующий минимальному размеру, предусмотренному для должности.

После успешного прохождения испытательного срока (или через определенный период работы, например полгода или год) работнику повышают размер должностного оклада, однако в пределах установленного диапазона для соответствующей профессионально-квалификационной группы работников (должности).

Основные положения об изменении должностных окладов, их пересмотре, порядке установления должны быть предусмотрены соответствующими нормативными документами: коллективным договором, положением об оплате труда и т. д.

Разные размеры должностных окладов для работников, занимающих одинаковые должности, должны быть предусмотрены также штатным расписанием предприятия.

В случае пересмотра должностных окладов работников, в том числе после успешного прохождения ими испытательного срока, должны быть внесены соответствующие изменения в штатное расписание.

