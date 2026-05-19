Ryanair предупредила о росте расходов из-за цен на горючее и зарплаты персонала

Ryanair Holdings предупредила о росте расходов в этом году, если цены на авиационное топливо без хеджирования будут оставаться на текущем уровне, а также из-за повышения расходов на топливо, персонал и обслуживание самолетов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ирландский лоукостер заявил, что его расходы на единицу продукции в 2027 финансовом году могут возрасти на несколько процентов среднего уровня. Компания также сообщила, что около 20% потребностей в топливе, не застрахованные хеджированием, существенно подорожали. В то же время 80% горючего Ryanair зафиксировано по цене 67 долларов за баррель, что, по словам компании, защищает прибыль и дает преимущество перед конкурентами.

В то же время авиаперевозчик отметил, что «заблаговременно» давать точные прогнозы прибыли из-за высокой волатильности цен на горючее, нестабильности поставок и неопределенности продолжительности конфликта на Ближнем Востоке.

Финансовый директор компании Нил Сорахан сообщил, что расходы на топливо уже выросли «на несколько сотен миллионов евро», не уточняя деталей.

Рост цен на горючее связывают с войной на Ближнем Востоке, которая оказала дополнительное давление на авиационный сектор. Так, крупные европейские авиакомпании, в частности International Airlines Group и Lufthansa Group, сообщили об увеличении расходов на топливо на около 2 млрд евро и 1,7 млрд евро соответственно.

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, чистая прибыль без учета разовых факторов составила 2,26 млрд евро, что превысило прогноз компании. Доход вырос на 11% и достиг 15,5 млрд евро.

В Ryanair также отметили, что обеспокоенность доступностью авиационного топлива в пиковый сезон сохраняется из-за ограничения судоходства в районе Ормузского пролива. В то же время, в компании подчеркнули, что Европа обеспечена горючим благодаря поставкам из США, Норвегии и Западной Африки.

Дополнительно расходы компании растут из-за экологических налогов ЕС, которые могут прибавить еще около 300 млн евро в этом году, а также повышения зарплат экипажа и расходов на обслуживание самолетов.

