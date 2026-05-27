Кроссоверы на украинском авторынке: какие модели в топе

Renault Duster
Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. За первые четыре месяца года именно SUV-модели составляли более 80% всех новых легковых автомобилей, проданных в Украине.
Об этом сообщает Укравтопром.

Доля кроссоверов на рынке выросла

По данным Укравтопрома, из 21,5 тыс. новых легковых авто, реализуемых в Украине с января по апрель, 17,4 тыс. пришлись именно на кроссоверы. Это 81% общего объема продаж.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на SUV увеличился на 9%, а их доля на рынке выросла на 2 процентных пункта.
Чаще всего украинцы выбирали кроссоверы с бензиновыми двигателями — их доля составляла 37,5%.
Также популярны были:
  • гибриды — 33,2%;
  • дизельные автомобили — 20,1%;
  • электромобили — 9%;
  • модели с ГБО — 0,2%.

Какие кроссоверы покупали чаще всего

В десятку самых популярных новых SUV в Украине вошли:
  1. Renault Duster — 1729 авто;
  2. Toyota RAV-4 — 1516;
  3. Hyundai Tucson — 847;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 665;
  5. Skoda Kodiaq — 573;
  6. Mazda CX-5 — 558;
  7. Volkswagen Touareg — 522;
  8. Skoda Karoq — 410;
  9. Nissan Qashqai — 408;
  10. Suzuki SX4 — 378.
Ранее мы сообщали, что 9 из 10 самых популярных моделей среди украинцев — кроссоверы.
Покупка б/у кроссовера обычно сводится к поиску оптимального соотношения цены и надежности. Эксперты говорят: даже имея бюджет до $10 тыс., можно подобрать автомобиль, который прослужит долго без значительных затрат. Finance.ua делился рейтингом лучших подержанных кроссоверов до $10 тыс., которые будут служить долго.
Светлана Вышковская
Редактор
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
