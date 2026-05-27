Кроссоверы на украинском авторынке: какие модели в топе

Чаще всего украинцы выбирали кроссоверы с бензиновыми двигателями — их доля составляла 37,5%.
Также популярны были:
гибриды — 33,2%;
дизельные автомобили — 20,1%;
электромобили — 9%;
модели с ГБО — 0,2%.
Какие кроссоверы покупали чаще всего
В десятку самых популярных новых SUV в Украине вошли:
Renault Duster — 1729 авто;
Toyota RAV-4 — 1516;
Hyundai Tucson — 847;
Toyota Land Cruiser Prado — 665;
Skoda Kodiaq — 573;
Mazda CX-5 — 558;
Volkswagen Touareg — 522;
Skoda Karoq — 410;
Nissan Qashqai — 408;
Suzuki SX4 — 378.
Ранее мы сообщали, что 9 из 10 самых популярных моделей среди украинцев — кроссоверы.
Покупка б/у кроссовера обычно сводится к поиску оптимального соотношения цены и надежности. Эксперты говорят: даже имея бюджет до $10 тыс., можно подобрать автомобиль, который прослужит долго без значительных затрат. Finance.ua делился рейтингом лучших подержанных кроссоверов до $10 тыс., которые будут служить долго.