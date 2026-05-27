Кроссоверы на украинском авторынке: какие модели в топе Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Renault Duster

Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. За первые четыре месяца года именно SUV-модели составляли более 80% всех новых легковых автомобилей, проданных в Украине.

Об этом сообщает Укравтопром,

Доля кроссоверов на рынке выросла

По данным Укравтопрома, из 21,5 тыс. новых легковых авто, реализуемых в Украине с января по апрель, 17,4 тыс. пришлись именно на кроссоверы. Это 81% общего объема продаж.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на SUV увеличился на 9%, а их доля на рынке выросла на 2 процентных пункта.

Чаще всего украинцы выбирали кроссоверы с бензиновыми двигателями — их доля составляла 37,5%.

Также популярны были:

гибриды — 33,2%;

дизельные автомобили — 20,1%;

электромобили — 9%;

модели с ГБО — 0,2%.

Какие кроссоверы покупали чаще всего

В десятку самых популярных новых SUV в Украине вошли:

Renault Duster — 1729 авто; Toyota RAV-4 — 1516; Hyundai Tucson — 847; Toyota Land Cruiser Prado — 665; Skoda Kodiaq — 573; Mazda CX-5 — 558; Volkswagen Touareg — 522; Skoda Karoq — 410; Nissan Qashqai — 408; Suzuki SX4 — 378.

