Китайская полиция тестирует смарт-очки с распознаванием лиц Сегодня 07:27 — Технологии&Авто

Патрульная полиция Китая начала масштабное практическое тестирование первых отечественных очков, оснащенных микрокамерами и системами распознавания лиц.

Об этом сообщает China Daily.

Китай тестирует смарт-очки для полиции

Новое устройство позволяет правоохранителям мгновенно идентифицировать людей, транспортные средства и дорожные объекты непосредственно при исполнении служебных обязанностей.

Новые смарт-очки стали первым специализированным оптическим устройством для правоохранительных органов, которое было полностью независимо разработано и изготовлено системой общественной безопасности Китая.

Все программное обеспечение и аппаратное обеспечение являются продуктом внутреннего производства.

«Эти очки делают наши патрули и проверки гораздо более эффективными, помогая нам проактивно проявлять чрезвычайные силы и реагировать на них», — отметил офицер полиции района Хэпин в Тяньцзине Чжао Баосинь.

Точность распознавания превышает 95%

По словам Сунь Инхуа, специалиста по мобильному полицейскому отряду Бюро общественной безопасности Тяньцзиня, точность автоматического распознавания объектов очками превышает 95%.

Более того, благодаря интеграции технологии оптического распознавания символов (OCR) и больших моделей искусственного интеллекта устройство способно обработать данные и выдать результат проверки за считанные миллисекунды — быстрее, чем человек успеет моргнуть.

Вес устройства составляет всего 40 граммов, что делает его даже легче стандартных солнцезащитных очков.

В отличие от классических нагрудных камер, смарт-очки обеспечивают четкую перспективу от первого лица — видеопоток не смещается, когда офицер наклоняется или поворачивает голову.

Устройства используются для контроля трафика и помощи гражданам

Модель второго поколения получила оптимизированный аккумулятор, который держит заряд в 2−3 раза длиннее предыдущей версии и обеспечивает 1,5−2 часа непрерывной работы, чего вполне достаточно для стандартного патрульного изменения.

Дужки очков оснащены специальными датчиками: устройство автоматически включается, когда офицер надевает его, и мгновенно переходит в режим ожидания после снятия.

Устройство полностью подключено к облачной платформе, распознает голос и поддерживает управление голосовыми командами.

Поскольку уровень насильственной преступности в стране крайне низкий, очки используют преимущественно для гражданской помощи жителям и оптимизации трафика.

