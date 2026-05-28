Китайская полиция тестирует смарт-очки с распознаванием лиц

Новое устройство позволяет правоохранителям мгновенно идентифицировать людей, транспортные средства и дорожные объекты непосредственно при исполнении служебных обязанностей.
Новые смарт-очки стали первым специализированным оптическим устройством для правоохранительных органов, которое было полностью независимо разработано и изготовлено системой общественной безопасности Китая.
Все программное обеспечение и аппаратное обеспечение являются продуктом внутреннего производства.
«Эти очки делают наши патрули и проверки гораздо более эффективными, помогая нам проактивно проявлять чрезвычайные силы и реагировать на них», — отметил офицер полиции района Хэпин в Тяньцзине Чжао Баосинь.
Точность распознавания превышает 95%
По словам Сунь Инхуа, специалиста по мобильному полицейскому отряду Бюро общественной безопасности Тяньцзиня, точность автоматического распознавания объектов очками превышает 95%.
Более того, благодаря интеграции технологии оптического распознавания символов (OCR) и больших моделей искусственного интеллекта устройство способно обработать данные и выдать результат проверки за считанные миллисекунды — быстрее, чем человек успеет моргнуть.
Вес устройства составляет всего 40 граммов, что делает его даже легче стандартных солнцезащитных очков.
В отличие от классических нагрудных камер, смарт-очки обеспечивают четкую перспективу от первого лица — видеопоток не смещается, когда офицер наклоняется или поворачивает голову.
Устройства используются для контроля трафика и помощи гражданам
Модель второго поколения получила оптимизированный аккумулятор, который держит заряд в 2−3 раза длиннее предыдущей версии и обеспечивает 1,5−2 часа непрерывной работы, чего вполне достаточно для стандартного патрульного изменения.
Дужки очков оснащены специальными датчиками: устройство автоматически включается, когда офицер надевает его, и мгновенно переходит в режим ожидания после снятия.
Устройство полностью подключено к облачной платформе, распознает голос и поддерживает управление голосовыми командами.
Поскольку уровень насильственной преступности в стране крайне низкий, очки используют преимущественно для гражданской помощи жителям и оптимизации трафика.