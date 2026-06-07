Что произойдет с телефоном, если им долго не пользоваться 07.06.2026, 00:09 — Технологии&Авто

Что будет, если долго не включать смартфон, Фото: magnific

Часто пользователи после покупки нового смартфона не продают старый, а убирают его в ящик «на всякий случай» — как запасной вариант. Впрочем, здесь возникает важный вопрос, о котором обычно не задумываются заранее: что происходит с устройством, пока оно месяцами или даже годами лежит полностью выключенным? Эксперты предупреждают: если долго не включать смартфон, это может создать гораздо больше проблем, чем кажется на первый взгляд.

Об этом пишет BGR.

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Как известно, современные смартфоны используют литий-ионные аккумуляторы. Они рассчитаны на несколько сотен циклов зарядки (иногда до ~1000), после чего понемногу теряют емкость.

Но более важное другое: длительное пребывание в полностью разряженном состоянии может ускорить деградацию батареи и усложнить ее «оживление».

В некоторых случаях телефон после длительного простоя может вообще перестать нормально заряжаться.

Главный риск — повреждение и даже вздутие батареи

Если смартфон долго лежит полностью разряженным, внутри аккумулятора продолжаются химические процессы, которые могут привести к накоплению газа. Это иногда вызывает вздутие аккумулятора — опасный симптом, свидетельствующий о повреждении батареи.

Если аккумулятор вздулся — использовать такой смартфон больше нельзя, его нужно утилизировать через сервис.

Если устройство не включается после длительного простоя, причина может быть не только в аккумуляторе — иногда виноваты кабель, зарядка или порт. В некоторых случаях аккумулятор все еще можно «оживить», но это зависит от его состояния.

Как хранить старый смартфон

Даже если смартфон снаружи выглядит полностью исправным, хранить его нужно правильно. Специалисты рекомендуют перед длительным хранением зарядить устройство примерно до 50%, полностью выключить его и держать в сухом прохладном месте.

Повторно заряжать такой телефон желательно хотя бы раз в несколько месяцев — это поможет избежать глубокой разрядки, ускоряющей износ аккумулятора.

Если речь идет о старых моделях со съемным аккумулятором, его лучше хранить отдельно от смартфона. В таком состоянии он обычно разряжается медленнее и дольше сохраняет ресурс.

УНІАН По материалам:

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