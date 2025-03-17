Торговая война между США и Европой грозит экономическим связям на $9,5 трлн — отчет
Эскалация торгового противостояния между Соединенными Штатами и Европой ставит под риск коммерческие отношения, общий объем которых составляет около $9,5 трлн ежегодно, включая двустороннюю торговлю и инвестиции.
Об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU) от 17 марта.
Введение импортных пошлин может навредить не только торговле товарами, на которые они распространяются, но и трансатлантическим инвестициям, объем которых значительно больше, говорят эксперты.
По данным AmCham EU, в 2024 году объем торговли товарами между США и Европой (с учетом Великобритании) достиг рекордных $1,3 трлн, а торговля услугами превысила $750 млрд. В то же время, продажи европейских дочерних компаний в США составили более $3,5 трлн, а американских филиалов в Европе — $4 трлн.
Ущерб для торговли товарами уже ощутим, говорят аналитики, но ключевая опасность заключается в том, что это может повлиять на более широкие экономические связи. Отмечается, что взаимные угрозы и ответные меры могут иметь еще более серьезные последствия.
Введение пошлин может усложнить поставки компонентов из Европы на американские заводы европейских компаний и экспорт готовой продукции из США в случае соответствующих мер со стороны ЕС или других партнеров Вашингтона, говорят эксперты.
Политическая нестабильность может удерживать компании от инвестирования через Атлантику. В отчете говорится, что Европа является крупнейшим получателем прямых американских инвестиций в мире, а европейские компании обеспечивают около двух третей иностранных инвестиций в США.
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Президент США Дональд Трамп, комментируя торговые отношения с Европой, обычно акцентирует внимание на торговле товарами. Он неоднократно отмечал значительный торговый дефицит США с ЕС, который в прошлом году составил $235,6 млрд. В рамках своей политики Трамп уже ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе из Европы, и угрожает аналогичными мерами европейским автомобилям, фармацевтической продукции и другим товарам в ответ на европейские налоги и регуляции.
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