ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа — Finance.ua

ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа Сегодня 10:16

ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа

Европейский Союз принял контрмеры против новых тарифов США на металлы. Брюссель введет свои пошлины на американские товары стоимостью 26 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Объявление было сделано 12 марта через несколько часов после того, как администрация США ввела 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия во время масштабной эскалации торговой войны между двумя давними союзниками. ЕС немедленно приступит к консультациям с государствами-членами, а принятие пошлин ожидается в середине апреля.

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«Европейский Союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес. Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильные, но пропорциональные», — заявила в своем заявлении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС нацелится на американскую стальную и алюминиевую продукцию, текстиль, сельскохозяйственную продукцию и бытовую технику. Согласно заявлению, ЕС также нанесет удар по товарам, ставшим предметом его предыдущей торговой войны с Трампом, таким как лодки, бурбон и мотоциклы.

Кроме того, Трамп объявил о введении пошлин с начала апреля на определенные товары, включая европейские автомобили.

Глава торговли ЕС Марош Шефчович отправился в Вашингтон в прошлом месяце, чтобы попытаться найти дружеское решение с высокопоставленными членами команды Трампа, включая министра торговли США Говарда Лютника. Он предложил снизить пошлины на промышленные товары, включая автомобили, что является одним из давних требований Трампа, и увеличить импорт США сжиженного природного газа и оборонных товаров.

«Администрация США, похоже, не намерена заключать соглашение», — заявил Шефчович 10 марта. «Поскольку США следят за своими интересами, то же делает и ЕС», — сказал он, добавив, что блок «всегда будет защищать европейские предприятия, рабочих и потребителей от неоправданных тарифов, потому что мы знаем, что они не ожидают от нас меньшего».

Ранее Брюссель заявлял, что ответит на любые действия США быстро и пропорционально, и в течение нескольких месяцев работал над разными списками товаров, подлежащих санкциям, включая политически чувствительные продукты из определенных округов США, которые нанесут больший экономический ущерб экономике США, чем европейской.

Тарифные войны

Для ЕС борьба за американские тарифы на металлы началась в 2018 году во время первого срока Трампа, когда США ввели пошлины на экспорт стали и алюминия, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.

Блок из 27 стран принял соответствующие меры, введя соответствующие пошлины против политически чувствительных компаний, включая мотоциклы Harley-Davidson Inc. и джинсы Levi Strauss & Co.

Обе стороны договорились о временном перемирии в 2021 году, когда США частично сняли свои меры и ввели ряд тарифных квот, за превышение которых на металлы накладывают пошлины, в то время как ЕС заморозил все свои ограничительные меры.

Напомним, тарифные войны президента США Дональда Трампа против союзников уже привели к падению американского фондового рынка на 10%, где инвесторы потеряли 4 триллиона долларов. Пятеро миллиардеров, поддержавших Трампа, потеряли за это время 200 млрд долларов.

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