Трамп объявил о новых пошлинах для Канады — Finance.ua

Трамп объявил о новых пошлинах для Канады
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении удвоить пошлины — до 50% - на импорт стали и алюминия из Канады и пригрозил уничтожить автомобилестроение в этой соседней стране — отрасль, тесно связанную с американским производством и рынком.
Об этом Трамп написал во вторник в своей сети Truth Social.
«Поскольку в Онтарио (Канада) установили 25% пошлины на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты, я поручил своему министру торговли добавить дополнительные 25% пошлины (подняв в общей сложности до 50%) на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что это распоряжение вступит в силу уже в среду, 12 марта.
Кроме того, написал Трамп, Канада должна немедленно отменить свои «антиамериканские фермерские пошлины» от 250% до 390% на различные молочные продукты США. Он также отметил, что вскоре объявит о введении чрезвычайной ситуации национального масштаба в сфере электропоставок, чтобы «уменьшить эту возмутительную угрозу со стороны Канады».
Трамп также пригрозил со 2 апреля повысить пошлины на автомобили, поступающие в США, если Канада не уступит. По его словам, это, по сути, навсегда прекратит производство автомобилей в Канаде, которые, по его словам, легко можно произвести в США.
Трамп также заявил, что Канада «платит очень мало за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту Соединенных Штатов». По его словам, США «субсидируют» Канаду более чем на $200 миллиардов в год. Он подчеркнул, что «так продолжаться не может».
«Единственное, что имеет смысл, это то, чтобы Канада стала нашим любимым пятьдесят первым штатом. Это приведет к полному исчезновению всех пошлин и всего прочего», — написал Трамп.
В этом случае, по его словам, исчезнут все проблемы.
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