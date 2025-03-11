Трамп объявил о новых пошлинах для Канады — Finance.ua

Трамп объявил о новых пошлинах для Канады Сегодня 17:50 — Мир

Трамп объявил о новых пошлинах для Канады

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении удвоить пошлины — до 50% - на импорт стали и алюминия из Канады и пригрозил уничтожить автомобилестроение в этой соседней стране — отрасль, тесно связанную с американским производством и рынком.

Об этом Трамп написал во вторник в своей сети Truth Social

«Поскольку в Онтарио (Канада) установили 25% пошлины на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты, я поручил своему министру торговли добавить дополнительные 25% пошлины (подняв в общей сложности до 50%) на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что это распоряжение вступит в силу уже в среду, 12 марта.

Кроме того, написал Трамп, Канада должна немедленно отменить свои «антиамериканские фермерские пошлины» от 250% до 390% на различные молочные продукты США. Он также отметил, что вскоре объявит о введении чрезвычайной ситуации национального масштаба в сфере электропоставок, чтобы «уменьшить эту возмутительную угрозу со стороны Канады».

Трамп также пригрозил со 2 апреля повысить пошлины на автомобили, поступающие в США, если Канада не уступит. По его словам, это, по сути, навсегда прекратит производство автомобилей в Канаде, которые, по его словам, легко можно произвести в США.

Трамп также заявил, что Канада «платит очень мало за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту Соединенных Штатов». По его словам, США «субсидируют» Канаду более чем на $200 миллиардов в год. Он подчеркнул, что «так продолжаться не может».

«Единственное, что имеет смысл, это то, чтобы Канада стала нашим любимым пятьдесят первым штатом. Это приведет к полному исчезновению всех пошлин и всего прочего», — написал Трамп.

В этом случае, по его словам, исчезнут все проблемы.

Укрінформ По материалам:

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