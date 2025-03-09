США отклонили инициативу Канады относительно «теневого флота» россии — Finance.ua

США отклонили инициативу Канады относительно «теневого флота» россии
США отклонили предложение Канады в «Группе семи» о создании рабочей группы, занимающейся противодействием «теневому флоту» россии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Канада, председательствующая в G7 в этом году, на следующей неделе будет принимать саммит министров иностранных дел стран «Группы семи» в Шарлевуа, Квебек.
По данным источников, на переговорах по совместному заявлению по морским вопросам США настаивают на усилении позиции по Китаю, в то же время смягчая требования к россии.
Сопротивление новым инициативам
Также США, кроме наложения вето на предложение Канады создать рабочую группу для мониторинга нарушений санкций, настаивали на изъятии слова «санкции» из проекта заявления G7, а также формулировки о «способности россии поддерживать войну» в Украине, заменив его на «получать доходы».
Собеседники агентства добавили, что Вашингтон также выступает против усилий по созданию морской обсерватории для отслеживания перемен границ. Это ключевой вопрос в морских конфликтах по всему миру, в том числе и в Южно-Китайском море.
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Американские дипломаты проинформировали своих коллег о том, что этот шаг связан с переоценкой Вашингтоном своей позиции в многосторонних организациях, что делает неспособным присоединиться к любым новым инициативам, рассказали источники.
Отмечается, что коммюнике G7 не окончательно, пока не будет опубликовано на основе консенсуса, а переговоры все еще могут привести к значительным изменениям до или во время саммита.
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