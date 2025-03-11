В США, Канаде и Мексике растет риск рецессии из-за торговой войны — Reuters — Finance.ua
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В США, Канаде и Мексике растет риск рецессии из-за торговой войны — Reuters

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В США, Канаде и Мексике растет риск рецессии из-за торговой войны — Reuters
В США, Канаде и Мексике растет риск рецессии из-за торговой войны — Reuters
Экономические риски для США, Канады и Мексики растут из-за хаотичного внедрения американских тарифов, что создало глубокую неопределенность для бизнеса и правительств.
Об этом свидетельствуют опросы экономистов, проведенные агентством Reuters.
Инфляционная угроза в США еще больше усилилась, вынуждая Федеральную резервную систему (ФРС) воздерживаться от изменений в монетарной политике минимум на несколько месяцев. В то же время, риски рецессии для экономик США, Канады и Мексики также растут.
Администрация президента США Дональда Трампа угрожала ввести 25% пошлины на импорт товаров из соседних стран, а в четверг второй раз за шесть недель временно отменила эти ограничения.
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Из-за таких нестабильных решений экономистам становится почти невозможно прогнозировать будущий рост ВВП, инфляцию и процентные ставки. Это также усложняет оценку будущего решения Банка Канады по ставке, которое запланировано на 12 марта.
Колебания тарифной политики подорвали доверие инвесторов на Уолл-стрит — индекс S&P 500 потерял все доходы, накопленные с момента переизбрания Трампа в ноябре.
Экономисты ведущих банков и исследовательских институтов, регулярно участвующих в опросах Reuters, охарактеризовали ситуацию как «хаос», выражая разочарование из-за непредсказуемой торговой политики администрации Трампа.
Из-за неопределенности многие компании откладывают затраты, что негативно влияет на экономический рост, а иногда даже влечет за собой его сокращение.
Практически все опрошенные экономисты (70 из 74) считают, что риск рецессии в США, Канаде и Мексике возрос, что свидетельствует о значительном ухудшении экономических перспектив в Северной Америке.
Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что введение тарифов в США будет иметь серьезные негативные последствия для экономик Канады и Мексики.
Из-за роста неопределенности почти 70% экономистов повысили свой прогноз инфляции в США на 2025 год по сравнению с предыдущим месяцем.
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Кроме того, 85% опрошенных полагают, что риск дальнейшего роста цен в США существенно увеличился.
Половина экономистов (56 из 102) ожидает, что ставка ФРС останется в пределах 4,25−4,50% до середины 2025 года. Остальные 46 аналитиков прогнозируют по меньшей мере одно снижение ставки в ближайшем квартале, хотя еще в феврале две трети опрошенных ожидали снижения.
Перспективы экономики Мексики остаются неопределенными, несмотря на последнюю временную отмену пошлин.
По материалам:
Українська правда
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