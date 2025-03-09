Китай вводит пошлины на канадскую продукцию — Finance.ua

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Китай вводит пошлины на канадскую продукцию

Мир
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Китай вводит пошлины на канадскую продукцию
Китай вводит пошлины на канадскую продукцию
Китай объявил о введении пошлин на канадскую аграрную и продовольственную продукцию общей стоимостью более 2,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters.

Причины решения

Министерство торговли Китая сообщило, что пошлины вступят в силу 20 марта.
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Они будут включать 100% тариф на канадское рапсовое масло, жмых и горох на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а также 25% пошлины на морепродукты и свинину — 1,6 миллиарда.
Как пишет издание, это стало ответом на октябрьские пошлины, введенные Канадой, открывающей новый фронт в торговой войне, которая частично разжигается тарифной политикой США.
«Меры Канады серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, являются типичным актом протекционизма и являются дискриминационными мерами, которые наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая», — говорится в заявлении министерства.
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В то же время Китай не включил в санкционный перечень рапс, что может оставлять пространство для дальнейших переговоров. Аналитики считают, что такие действия Пекина являются как ответом на действия Оттавы, так и предупреждением о возможных последствиях тесного согласования Канады с торговой политикой США.
«Время может служить предупреждением. Бастуя сейчас, Китай напоминает Канаде о цене слишком тесного согласования с американской торговой политикой. Министерство торговли растянуто, жонглируя торговыми спорами с США и Европейским Союзом. Канада, имеющая более низкий приоритет, должна была ожидать своей очереди», — отметил Ден Ван Group в Сингапуре.
По материалам:
suspilne.media
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