В 2025 году Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% — AP — Finance.ua

В 2025 году Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% — AP
Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2% в этом году, продолжая свои усилия по созданию более мощной и современной армии для защиты территориальных претензий и противодействия растущему военному присутствию США в Азии.
Об этом пишет Associated Press.
Военные расходы Китая — крупнейшие в мире после США, и страна уже владеет самым большим военно-морским флотом.
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Бюджет, составляющий около 245 миллиардов долларов, был объявлен на Национальном народном конгрессе, ежегодном заседании законодательного органа Китая. Пентагон и многочисленные эксперты считают, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или даже больше из-за расходов, включенных в другие бюджеты.
Это такое же увеличение в процентах, как и в прошлом году, что намного ниже двузначных процентных увеличений предыдущих лет и отражает общее замедление экономики. Лидеры страны поставили цель достичь нынешнего роста на уровне около 5%.
Обострение отношений с США, Тайванем, Японией и соседними странами, имеющими противоречивые претензии на стратегически важное Южно-Китайское море, способствует росту расходов на высокотехнологичные военные системы. Среди них — истребители-невидимки, три, а вскоре четыре авианосца, а также значительное расширение ядерного арсенала страны.
Китай обычно объясняет увеличение бюджета необходимостью обучения, содержания и улучшения условий жизни для 2 миллионов военнослужащих.
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