Министерство образования США сократит половину сотрудников — Finance.ua

Министерство образования США сократит половину сотрудников
Министерство образования США объявило, что сократит около 50% штата работников, что является следствием действия указа президента Дональда Трампа о правительственных сокращениях.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, попавших под сокращение работников министерства с 21 марта отправят в административный отпуск. После этих мер штат ведомства будет составлять около 2 183 человек из 4 133, работавших до инаугурации Трампа.
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«Сокращение работников показывает стремление Министерства образования к эффективности, подотчетности и обеспечению того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они наиболее важны: ученикам, родителям и учителям», — сказала министр образования Линда МакМэн.
В заявлении отмечается, что сокращение коснулось всех отделов министерства, некоторые из них потребуют значительной реорганизации.
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Напомним, в США происходит масштабное обновление правительства, начатое администрацией Трампа, уволившей и отстранившей сотни государственных служащих в рамках первых шагов к сокращению бюрократического аппарата и назначению лояльных к себе людей. Этот процесс в основном осуществляется через Департамент правительственной эффективности Белого дома (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском.
На прошлой неделе СМИ писали, что всем сотрудникам Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) поступило предложение о добровольном увольнении в обмен на выплату 25 000 долларов.
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