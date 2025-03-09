Сколько средств нужно на восстановление украинской системы здравоохранения после войны — Finance.ua

Сколько средств нужно на восстановление украинской системы здравоохранения после войны Сегодня 18:19 — Казна и Политика

Сколько средств нужно на восстановление украинской системы здравоохранения после войны

Общие потребности в восстановлении и реконструкции в сфере здравоохранения в течение десяти лет оцениваются в 19,4 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, эта цифра промежуточная, однако очевидно, что система здравоохранения требует значительных инвестиций и их рационального использования.

Стратегические ориентиры

Он отметил, чтобы обеспечить максимальную эффективность, определены стратегические ориентиры.

Так, в этом году была утверждена Стратегия развития системы здравоохранения до 2030 года.

«Есть два ключевых вектора: обеспечить устойчивость системы в условиях войны и одновременно сосредоточиться на восстановлении, соединив его с процессами реформирования и повышением эффективности функционирования в соответствии с принципом „лучше, чем было“», — подчеркнул он.

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Отмечается, что по сравнению с предыдущей оценкой RDNA3, общие потери сектора здравоохранения увеличились на 8,9%.

Потребности в восстановлении и реконструкции на будущее десятилетие выросли на 14%. В частности, количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло на 36,7%, аптек — на 2,2%.

Наибольший ущерб зафиксирован в следующих областях, где бои были наиболее интенсивными:

Донецкой (37,8% от общей стоимости ущерба);

Харьковской (12,6%);

Луганской (12,5%);

Херсонской (7,3%).

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$170 млрд. С начала 2024 года эта сумма выросла на $12,6 млрд из-за новых разрушений, вызванных ракетными ударами и боевыми действиями. Общая сумма документированного прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за войны достигла . С начала 2024 года эта сумма выросла на $12,6 млрд из-за новых разрушений, вызванных ракетными ударами и боевыми действиями.

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