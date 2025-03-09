Сколько средств нужно на восстановление украинской системы здравоохранения после войны — Finance.ua

Сколько средств нужно на восстановление украинской системы здравоохранения после войны
Общие потребности в восстановлении и реконструкции в сфере здравоохранения в течение десяти лет оцениваются в 19,4 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, эта цифра промежуточная, однако очевидно, что система здравоохранения требует значительных инвестиций и их рационального использования.
Стратегические ориентиры
Он отметил, чтобы обеспечить максимальную эффективность, определены стратегические ориентиры.
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Так, в этом году была утверждена Стратегия развития системы здравоохранения до 2030 года.
«Есть два ключевых вектора: обеспечить устойчивость системы в условиях войны и одновременно сосредоточиться на восстановлении, соединив его с процессами реформирования и повышением эффективности функционирования в соответствии с принципом „лучше, чем было“», — подчеркнул он.
Отмечается, что по сравнению с предыдущей оценкой RDNA3, общие потери сектора здравоохранения увеличились на 8,9%.
Потребности в восстановлении и реконструкции на будущее десятилетие выросли на 14%. В частности, количество поврежденных учреждений здравоохранения выросло на 36,7%, аптек — на 2,2%.
Наибольший ущерб зафиксирован в следующих областях, где бои были наиболее интенсивными:
- Донецкой (37,8% от общей стоимости ущерба);
- Харьковской (12,6%);
- Луганской (12,5%);
- Херсонской (7,3%).
Напомним, на восстановление культурного сектора Украины, пострадавшего в результате российской агрессии, в течение следующего десятилетия понадобится 10,5 млрд долларов.
Общая сумма документированного прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за войны достигла $170 млрд. С начала 2024 года эта сумма выросла на $12,6 млрд из-за новых разрушений, вызванных ракетными ударами и боевыми действиями.
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