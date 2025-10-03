Украинцы после 40 лет будут получать деньги на чекап через «Дію»
Для прохождения профилактического медицинского осмотра (чекапа) украинцы старше 40 лет будут получать деньги на виртуальную карту, созданную в «Дія».
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на ютюб-канале Министерства здравоохранения.
«При достижении дня рождения после 40 лет через месяц будет приходить определенное пуш-сообщение в „Дії“ о том, что вы можете воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья. Вам придут деньги на карту, которая, созданную в „Дії“, вы выбираете заведение здравоохранения, в котором можете пройти соответствующий перечень исследований, консультации врача и лабораторные и инструментальные исследования», — сказал он.
Ляшко уточнил, что в рамках чека «в случае выявления определенных отклонений от состояния здоровья», пациенты смогут получить электронный рецепт, чтобы бесплатно получить лекарственные средства.
Напомним, общенациональная кампания профилактических медосмотров сортирует с 1 января 2026 года. Проектом госбюджета на данную программу предусмотрено 10 млрд грн.
