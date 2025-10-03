0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы после 40 лет будут получать деньги на чекап через «Дію»

Личные финансы
48
Украинцы после 40 лет будут получать деньги на чекап через «Дію»
Украинцы после 40 лет будут получать деньги на чекап через «Дію»
Для прохождения профилактического медицинского осмотра (чекапа) украинцы старше 40 лет будут получать деньги на виртуальную карту, созданную в «Дія».
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на ютюб-канале Министерства здравоохранения.
«При достижении дня рождения после 40 лет через месяц будет приходить определенное пуш-сообщение в „Дії“ о том, что вы можете воспользоваться программой национального чекапа и проверить состояние своего здоровья. Вам придут деньги на карту, которая, созданную в „Дії“, вы выбираете заведение здравоохранения, в котором можете пройти соответствующий перечень исследований, консультации врача и лабораторные и инструментальные исследования», — сказал он.
Ляшко уточнил, что в рамках чека «в случае выявления определенных отклонений от состояния здоровья», пациенты смогут получить электронный рецепт, чтобы бесплатно получить лекарственные средства.
Напомним, общенациональная кампания профилактических медосмотров сортирует с 1 января 2026 года. Проектом госбюджета на данную программу предусмотрено 10 млрд грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems