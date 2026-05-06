Какие навыки мешают трудоустроиться после 50 лет — опрос работодателей Сегодня 15:05 — Личные финансы

Для большинства работодателей работники старше 50 лет ассоциируются с опытом, ответственностью и стабильностью

Украинский рынок труда постепенно ищет баланс между экономической целесообразностью и возможными ограничениями работников в возрасте 50+. Работодатели в целом готовы расширять предложения для этой категории, но с определенными оговорками.

Об этом во время презентации исследования «Рынок труда после 50 лет: что действительно думают работодатели — и что с этим делать» рассказала ведущий исследователь Украинского центра социальных реформ Института демографии и исследований качества жизни им. Н. Птухи НАНУ Мария Крымова, передает Укринформ.

Сильные стороны работников старшего возраста

По результатам исследования, для большинства работодателей работники старше 50 лет ассоциируются с опытом, ответственностью, стабильностью, а с другой стороны — с потенциальными ограничениями в условиях быстрых изменений и вызовов настоящего. И в результате работодатели оценивают самого работника в зависимости от роли или вида работы, которую он будет выполнять, а не по возрасту.

«Среди положительных черт они (работодатели. — Ред.) в первую очередь определяют надежность, ответственность, стабильность в исполнении обязанностей. Также отмечается лояльность. Естественно, очень принципиальным фактором является опыт и глубочайшее знание действий в очень узких средах. Также часто упоминается дисциплинированность работников постарше и способность работать без контроля. То есть для бизнеса такой работник — стабильный, предсказуемый и надежный ресурс», — отметила Крымова.

Впрочем, по выводам исследователей эти сильные стороны в определенных условиях могут интерпретироваться работодателями и как ограничения.

Слабые стороны таких работников

Так, надежность и ответственность в динамичной среде воспринимается как меньше гибкости, а стабильность и лояльность — как меньше мобильности. Опыт и знания процессов, которыми очень часто положительно характеризуются работники 50+, часто интерпретируются как ориентация на устоявшиеся практики.

Также работодателей смущает способность работников «серебряного» возраста к обучению — только 3% бизнеса оценивают его высоко, тогда как в возрастной категории 35 — 40 лет эту черту высоко оценили уже 54% предпринимателей.

Кроме того, около 65% работодателей отметили недостаточный уровень цифровых компетенций как одну из проблем для работников 50+.

«Следующий барьер связан с производительностью. Речь идет о способности работать в интенсивном режиме. Только 3% работодателей оценивают способность работников зрелого возраста поддерживать высокий темп работы. При этом для младших специалистов эта цифра составляет 52%», — подчеркнула исследователь.

Отдельно в представлении бизнеса возрастной искатель работы воспринимается, прежде всего, как кандидат на техническую или рабочую должность с более низкой квалификацией.

«И хотя около 65% опрошенных работодателей отмечают готовность в принципе рассматривать людей 50+, к сожалению, речь идет о низком качестве рабочих мест. Старшие работники чаще работают на местах с меньшим уровнем оплаты труда, более тяжелыми условиями труда, на которые не согласны работники помладше. То есть фактически доступ к рынку труда вроде бы сохраняется для старших людей, но он очень сужен и сегментирован», — сообщила Крымова.

Государственная политика и новые инициативы

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дария Марчак подчеркнула, что правительство держит в фокусе вопрос привлечения на рынок труда людей постарше и рассматривает как системную задачу.

По словам заместителя министра, усилия Минэкономики сосредоточены, среди прочего, на развитии навыков возрастных кандидатов, не отвечающих современным вызовам рынка.

«Мы как государство должны помочь таким людям преодолеть этот барьер. Я хочу анонсировать новый проект, который мы готовим к запуску — „Опыт имеет значение“. Он будет направлен именно на то, чтобы помогать людям 50+ лет подтягивать свои Soft skills, чтобы стать более конкурентными на рынке труда», — подчеркнула Марчак.

Кроме того, по ее словам, необходимо адаптировать законодательство именно под особенности работы с работниками старшего возраста, функции которых часто заключаются в уходе за еще более старшими членами семей.

«Мы привыкли говорить о том, что у нас есть мамы, которые ухаживают за детьми, и этот факт работодатель должен учитывать. Но у нас много женщин 50 или 55 лет, которые часто уже ухаживают или за своими старенькими родителями, или за родителями своего мужа. И нам нужно говорить о создании законодательных и практических оснований для облегчения условий труда для этой категории сотрудников, несущих дополнительные социальные обязательства», — добавила замминистра.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинский рынок труда в 2026 году оказался в сложной ситуации: компании все чаще говорят о нехватке работников, но в то же время не спешат привлекать тех, кто мог бы частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.

Часто поиск новой работы или смена профессии сопровождается финансовой неопределенностью. Однако финансовая грамотность и преждевременная подготовка позволяют контролировать эту неопределенность. Как подготовиться к смене работы — рассказываем здесь

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.