Як фінансово підготуватися до зміни роботи
Часто пошук нової роботи чи зміна професії супроводжується фінансовою невизначеністю. Проте фінансова грамотність та завчасна підготовка дозволяють контролювати цю невизначеність.
Як підготуватися до зміни роботи
Створіть «фінансову подушку»
Наявність заощаджень дозволяє не поспішати з вибором нової роботи та зосередитися на пошуку оптимального варіанту.
Для створення «фінансової подушки» варто порахувати свої щомісячні витрати та помножити їх на орієнтовний період пошуку роботи.
Експерти радять також проаналізувати вакансії, щоб реалістично оцінити, скільки часу може знадобитися на працевлаштування.
Перегляньте фінансові звички та оптимізуйте бюджет
Перед зміною роботи важливо зрозуміти структуру витрат. Поділіть їх на обов’язкові — житло, харчування, комуналка та кредити, та гнучкі — розваги, підписки чи імпульсивні покупки.
Це дозволить зрозуміти, від яких витрат можна тимчасово відмовитися та сформувати кілька сценаріїв бюджету залежно від тривалості пошуку роботи або розміру заощаджень.
Дослідіть ринок праці
Перед зміною компанії чи сфери діяльності важливо оцінити, чи є попит на вашу професію, рівень зарплат та актуальні вимоги роботодавців.
Якщо навичок недостатньо, варто розглянути додаткове навчання, курси або стажування.
Продумайте варіанти тимчасового доходу
Експерти радять скласти список ваших вмінь і визначити, як це можна монетизувати. Це може бути фриланс, консультації, репетиторство або продаж непотрібних речей.
Навіть невеликий дохід допоможе зменшити навантаження на заощадження та дасть більше часу для пошуку основної роботи.
Вирішіть важливі питання
Щоб уникнути фінансових сюрпризів, перед зміною роботи бажано закрити великі планові витрати. Це стосується, зокрема, лікування, навчання чи обслуговування автомобіля.
