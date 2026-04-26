ТОП-10 крупнейших работодателей в Украине

Рейтинг крупнейших работодателей Украины, Фото: freepik

В 2026 году крупнейшим работодателем в Украине признана «Укрзализныця». В тройку лидеров также вошли «АТБ» и Газсети Украины.

Об этом свидетельствует рейтинг «Опендатабота».

Рейтинг крупнейших работодателей Украины

«Укрзализныця» остается самым крупным работодателем уже более 5 лет, но ее команда постепенно уменьшается. За год штат компании сократился на 5% - до 169 952 сотрудников. Всего с начала полномасштабной войны штат компании сократился на 27% или 62,8 тысяч человек.

Второе место занимает «АТБ» с 46 649 сотрудниками. За год компания увеличила команду на 565 человек (+1%), но с начала полномасштабной войны потеряла 14 133 работника (-23%).

Третье место — у Газораспределительных сетей Украины, где работает 39 444 человека. За год компания прибавила 1770 сотрудников (+5%) — это наибольший рост среди всех в десятке.

Как изменялся штат ТОП-10 работодатели Украины, Инфографика: Опендатабот

«Сільпо» обогнали «Укрпочту» и поднялись на четвертое место с показателем 32 367 работников. За год здесь к команде прибавился 1001 человек (+3%), однако по сравнению с 2021 годом компания потеряла 9808 сотрудников (-23%).

У «Укрпочты», которая теперь на пятом месте, есть 31 739 работников — ее штат за год не изменился, но в долгосрочной перспективе сокращение значительно: — 30 634 человека (-49%) до 2021 года.

Согласно исследованию, «Новая почта» удерживает шестую позицию с 27 572 сотрудниками. За год штат компании не претерпел особых изменений (+0,2%), в то же время с 2021 года человеческий капитал сократился на 2 218 работников (-7%).

В Новой почте объясняют: общее уменьшение штата связано преимущественно с войной, миграцией работников и изменениями операционных процессов.

Наибольшие в процентах изменения штата за год произошли в Энергоатоме: -6%. Всего с 2021 года компания потеряла 8087 работников (-24%). По данным финотчетности, в компании работает 25 740 сотрудников.

На восьмом месте — «Леса Украины» с 22 252 работниками. Пока компания имеет статус «в состоянии прекращения» из-за процесса реорганизации. В то же время именно на этом предприятии зафиксирован наибольший процент сокращения штата среди десятки в прошлом году: −6% (- 1 465 человек), отмечают эксперты.

Девятое место удерживает «Укрнафта» — 19 583 сотрудника. За год компания выросла на 657 человек (+4%). Однако с 2021 года штат Укрнафты уменьшился на 1213 работников (—6%).

Замыкает десятку «Укргаздобычи» с 17 794 работниками: +477 человек в год (+3%). Это единственная компания топа, которая с начала полномасштабной увеличила свой штат: +979 работников (+6%), говорится в аналитике.

