Гарантії, більші зарплати та відпустки: які оновлення очікують трудове законодавство України

Біла книга: що міняє Трудовий кодекс

Як повідомляє Мінекономіки, Інститут Тоні Блера підготував Білу книгу щодо проєкту Трудового кодексу України. Він містить незалежний аналіз ключових положень проєкту та їхнього потенційного впливу на ринок праці, економіку та систему трудових відносин.

Результати Білої книги підтвердили: модернізація трудового законодавства є не лише питанням оновлення правових норм, а й важливим інструментом економічного відновлення, формалізації зайнятості, підвищення якості робочих місць та наближення України до європейської соціальної моделі.

Про що йдеться

Це крок до гармонізації з ЄС, формування більш передбачуваного ринку праці та заміни правил чіткішою і більш виконуваною рамкою для працівників і роботодавців.

Ефект від реалізації передбачених рішень може становити близько 302 тисяч формальних робочих місць та приблизно 43,4 млрд грн чистого фіскального ефекту на рік.

Базові трудові гарантії

Проєкт Трудового кодексу передбачає новий підхід до мінімальної заробітної плати:

вона має визначатися і в місячному,

і в погодинному вимірі,

а її рівень має поступово наблизитися до 50% середньої заробітної плати по економіці.

Що це дає. Стартовий перехід до цього підходу означатиме підвищення законодавчо встановленого мінімального рівня оплати праці, що може вплинути майже на 4 мільйони працівників.

Баланс роботи та відпочинку

Мінімальна щорічна оплачувана відпустка збільшується з 24 до 28 календарних днів, що узгоджується зі стандартами МОП та ЄС.

Що це дає. Це покращує передбачуваність правил, зменшує інформаційну асиметрію, сприяє зниженню виснаження працівників та може позитивно впливати на продуктивність праці.

Участь жінок у ринку праці

Проєкт передбачає додаткових 4 місяці батьківської відпустки на кожну дитину, з яких по два місяці є індивідуальним правом кожного з батьків і не можуть бути передані.

Що це дає. Такий підхід може додати близько 86 тисяч осіб до чистої зайнятості та забезпечити приблизно 7 млрд грн щорічної чистої вигоди для держави.

Детінізація зайнятості

Ризик-орієнтована та інституційно незалежна інспекція праці здатна стимулювати перехід від 110 до 210 тисяч робочих місць у формальний сектор та забезпечити 9−19 млрд грн додаткових надходжень щороку.

Значення цифровізації

Визнання електронної письмової форми трудового договору та повноцінного електронного документообігу може дати бізнесу близько 226 млн грн прямих адміністративних заощаджень на рік, а також зменшити кількість спорів і пришвидшити оформлення працівників.

Інклюзивність та входження в ринок праці нових груп працівників

Зокрема, учнівський трудовий договір визначено як механізм, що формалізує поєднання навчання з роботою і створює структурований шлях до першого офіційного працевлаштування.

Що це дає. За консервативним сценарієм, це може дати близько 56 тисяч додатково формалізованих працівників та приблизно 3,4 млрд грн податкових надходжень щороку.

Читайте також Які країни ЄС показали найвищий рівень зайнятості в 2025 році (інфографіка)

Узгоджені положення щодо недискримінації та підтримки ветеранів сприяють ширшій участі у ринку праці та добросовісній конкуренції за робочі місця.

Правила для працівників і бізнесу

Трудовий кодекс може замінити розпорошене регулювання новими стандартами, включно з електронною письмовою формою, чіткими правилами щодо мінімальної заробітної плати та відпусток, а також трудовим арбітражем, який дозволяє вирішувати спори приблизно за 20 днів замість багатомісячного судового процесу.

Що це дає. У разі широкого використання арбітражу сукупна щорічна економія для працівників і роботодавців може сягнути 5,3 млрд грн, а додатковий ефект для ефективності системи правосуддя становити близько 970 млн грн.

Європейська інтеграція України

Проєкт посилює узгодженість із ключовими стандартами ЄС та МОП щодо робочого часу, рівності, безпеки праці, соціального діалогу, батьківської відпустки та інспекційної діяльності.

Що це дає. Підвищення довіри з боку європейських та міжнародних партнерів, а також створить більш послідовну основу для соціального діалогу всередині країни.

